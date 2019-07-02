Російського журналіста Познера змусили виїхати з Грузії

Російський журналіст Володимир Познер у четвер рано вранці, 1 квітня, був змушений покинути Тбілісі, куди він прилетів напередодні з друзями, щоб відсвяткувати своє 87-річчя. Познер вилетів через акції протесту проти нього представників опозиційних партій і їхніх прихильників, які проходили всю ніч у грузинській столиці.

Як зазначає агенція "Інтерфакс", Познер і його друзі доїхали до Тбіліського міжнародного аеропорту у супроводі поліції. Грузинські ЗМІ повідомляють, що учасники акції протесту закидали яйцями автобус, в який сідали журналіст з друзями та поліцією.

Тим часом, міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що оштрафувало 32 людей за порушення правил ізоляції і карантину. Серед них - і сам Познер з друзями.

Чому протестували проти Познера

Приліт Володимира Познера у Тбілісі 31 березня викликав протест деяких грузинських неурядових організацій і членів опозиційних партій. Протестувальники переконані, що журналіста не повинні були впускати в країну, оскільки він, за їхніми словами, не визнає територіальної цілісності Грузії.

Мітингувальники заявили, що приїзд Познера неприйнятний з моральної і правової точок зору, а також порушує протиепідемічні норми. Ще частину учасників обурило те, що приїзд припав саме на 31 березня - день ​​народження першого президента Грузії Звіада Гамсахурдії і на 30-ту річницю референдуму про відновлення незалежності країни. Крім того, активісти вказали на те, що Познер з друзями безперешкодно пересувалися по Тбілісі, незважаючи на дію комендантської години. Як зазначає портал "Грузія Online", журналіст прилетів в Тбілісі чартерним рейсом у супроводі до 50 осіб.

Протестувальники відключили електроенергію в готелі

За даними видання Sova, учасники акції зібралися біля готелю, де вечеряли Володимир Познер і його друзі. Активісти свистіли і барабанили по залізних поверхнях. На місце прибули поліцейські, які не втручалися, але намагалися завадити деяким учасникам прорватися в готель.

В результаті протестувальникам вдалося відключити подачу електроенергії в будинок, а акція протесту переросла в зіткнення з правоохоронцями. За інформацією ЗМІ, серед присутніх були прихильники експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Після відключення електроенергії Познер і його друзі перемістилися в інший готель. Утім протестувальники послідували за телеведучим і закидали яйцями фасад цього готелю.

У МВС Грузії заявили, що Познер потрапив до країни на законних підставах, бо є громадянином США, а деякі його друзі, що прилетіли разом з ним, мали довідки про щеплення або негативні результати тестів на коронавірус, повідомляється на сайті телеканалу "Руставі-2".

Раніше у Грузії розкритикували Познера за його слова про те, що, на його думку, жителі Абхазії не хотіли бути частиною Грузії. Як повідомллося, Познер також відвідував незаконно анексований Росією Крим.