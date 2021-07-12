Заворушення у Грузії: ЛГБТК і смерть оператора змінять уряд? (відео)

Смерть телеоператора змусила тисячі людей у Грузії вийти на вулиці. Лексо Лашкарава на початку липня знімав протести проти проведення маршу ЛГБТК і був жорстоко побитий радикалами. Що відбувається у Грузії?
Протести у Тбілісі 5 липня проти проведення маршу на підтримку ЛГБТК-спільноти, серед мітингувальників є і радикали
Представники сексменшин постійно зазнають погроз та утисків у Грузії, де панують патріархальні устої, а Церква й влада закликають не проводити марші гідності. Під час зйомок напередодні прайду ЛГБТК на початку липня невідомі радикали напали на телеоператора Лексо Лашкараву і жорстоко побили його. Чоловіка госпіталізували з переломами кісток обличчя і сильною гематомою на місці лівого ока. Кілька днів тому він виписався з лікарні і продовжував лікування вдома. Але 11 липня чоловіка знайшли мертвим у себе вдома. Точна причина смерті наразі невідома. Попередньо порушено справу за статтею про доведення до самогубства. Звістка про смерть журналіста спричинила політичну кризу в Грузії - дивіться, що там відбувається!
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