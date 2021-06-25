ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

"У мене була депресія в армії. У мене стався розрив з хлопцем, тому що я не міг з ним спілкуватися, я не міг з ним зустрічатися. Перед командирами, побратимами я не міг навіть спілкуватися телефоном. І тому я почав спілкуватися в мережі, знайшов групу ЛГБТ-військових", - каже Влад Мірошниченко. Він - переселенець з Луганська, ветеран і відкритий гей. Ось історія його камінг-ауту.