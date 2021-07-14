Грузія відмовляється від траншу макрофінансової допомоги ЄС

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Тбілісі має намір відмовитися від отримання траншу макрофінансової допомоги ЄС у 75 мільйонів євро через потужне економічне зростання у країні в 2021 році. "Цього року, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму", - заявив Гарібашвілі у вівторок, 31 серпня, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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За його словами, згідно з попередніми статистичними даними, зростання ВВП Грузії у липні у річному обчисленні становило близько 10 відсотків, а за сім місяців поточного року - 12,2 відсотка. "Це призведе до додаткових надходжень до бюджету, і якщо ці темпи збережуться до кінця року ми, швидше за все, матимемо двозначне економічне зростання", - сказав Гарібашвілі.

При цьому прем'єр зазначив, що Грузія дуже вдячна ЄС за всю надану допомогу країні під час боротьби з пандемією коронавірусу, і загалом за все, що зробив і робить для країни Євросоюз.

ЄС: Грузія не виконала всі умови для отримання кредиту

Цього ж дня виконувач обов'язків голови представництва ЄС в Грузії Джуліан Крамп заявив на брифінгу в Тбілісі, що його офіс вже отримав відмову грузинського уряду прийняти другий транш макрофінансової допомоги, який повинен був надійти наприкінці вересня.

За його словами, сума в розмірі 75 мільйонів євро мала бути переказана в разі, якщо б Грузія виконала взаємно узгоджені зобов'язання, які брала на себе при підписанні у вересні 2020 року умов програми макрофінансової допомоги. Кошти мали піти на допомогу населенню, щоб впоратися з пандемією, додав Крамп.

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Він наголосив, що Грузія не змогла достатньою мірою виконати умови для отримання макрофінансової допомоги, "зокрема не змогла підвищити незалежність, підзвітність і якість судової системи". "Євросоюз закликає владу Грузії виконати свої зобов'язання щодо реформ, зокрема в інтересах грузинського народу в сфері правосуддя, а також для майбутніх відносин з ЄС", - заявив Крамп.

У листопаді 2020 року ЄС повідомив, що надасть Грузії 100 мільйонів євро для підтримки платіжного балансу країни і полегшення фінансування її бюджетних потреб для подолання наслідків пандемії COVID-19.

За даними ЄС, цей кредит складається з 75 мільйонів євро, виділених з програми макрофінансової допомоги, що спрямована на пом'якшення соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу, і 25 мільйонів євро, які є останнім траншем із попередньої програми макрофінансової допомоги, затвердженої у квітні 2018 року. "Загалом 95 мільйонів євро виділяються у вигляді пільгових кредитів, 5 мільйонів євро - у вигляді грантів", - йшлося в пресрелізі грузинського офісу ЄС.

Станом на 1 серпня 2021 року борг Грузії перед ЄС становив 133 мільйонів євро.

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