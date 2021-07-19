 Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Майя Санду та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дали старт "асоційованому тріо" на рівні глав держав.

Прапори Грузії, Молдови та України

Україна, Молдова і Грузія домовилися зміцнювати тристоронню співпрацю для вступу країн до Європейського Союзу. Про це йдеться в декларації Батумського саміту, яку підписали президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Майя Санду та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в понеділок, 19 липня. Текст декларації опублікований на сайті Офісу президента України. Таким чином вони дали старт співпраці "асоційованого тріо" на рівні глав держав.

"Ми, глави держав Грузії, Республіки Молдова та України, зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між нашими країнами щодо європейської інтеграції і підтвердити свої зобов'язання співпрацювати для мирного, демократичного і процвітаючого європейського майбутнього Грузії, Молдови та України. Відносини між асоційованими партнерами і Європейським Союзом базуються на спільних цінностях, на яких побудовано ЄС, - демократії, повазі до прав людини та основних свобод і верховенстві права", - йдеться в декларації.

Співпраця з ЄС

Президент і президентки трьох держав домовилися продовжувати співпрацю з інституціями ЄС задля реалізації всіх можливостей і потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію та зону вільної торгівлі. Угоди про асоціацію "мають залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно", вважають вони.

Глави трьох держав привітали пропозиції Єврокомісії щодо економічного та інвестиційного плану програми "Східне партнерство", а також десяти головних цілей цієї програми.

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Президенти сподіваються на поглиблення співпраці з чорноморськими партнерами для забезпечення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні. Вони поділяють занепокоєння ЄС щодо безпекових викликів у регіоні Чорного моря. "...Спроби анексії Росією і незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України і тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова є серйозною загрозою для регіону та Європи загалом", - зазначається в декларації.

Мета - вступ до ЄС

Вступ до Європейського Союзу - це "мета, яка об'єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір", зазначили лідери України, Грузії та Молдови. Зеленський, Зурабішвілі й Санду зазначили єдність "у своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови та України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС".

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