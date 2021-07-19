Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС

Україна, Молдова і Грузія домовилися зміцнювати тристоронню співпрацю для вступу країн до Європейського Союзу. Про це йдеться в декларації Батумського саміту, яку підписали президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Майя Санду та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в понеділок, 19 липня. Текст декларації опублікований на сайті Офісу президента України. Таким чином вони дали старт співпраці "асоційованого тріо" на рівні глав держав.

"Ми, глави держав Грузії, Республіки Молдова та України, зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між нашими країнами щодо європейської інтеграції і підтвердити свої зобов'язання співпрацювати для мирного, демократичного і процвітаючого європейського майбутнього Грузії, Молдови та України. Відносини між асоційованими партнерами і Європейським Союзом базуються на спільних цінностях, на яких побудовано ЄС, - демократії, повазі до прав людини та основних свобод і верховенстві права", - йдеться в декларації.

Співпраця з ЄС

Президент і президентки трьох держав домовилися продовжувати співпрацю з інституціями ЄС задля реалізації всіх можливостей і потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію та зону вільної торгівлі. Угоди про асоціацію "мають залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно", вважають вони.

Глави трьох держав привітали пропозиції Єврокомісії щодо економічного та інвестиційного плану програми "Східне партнерство", а також десяти головних цілей цієї програми.

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Президенти сподіваються на поглиблення співпраці з чорноморськими партнерами для забезпечення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні. Вони поділяють занепокоєння ЄС щодо безпекових викликів у регіоні Чорного моря. "...Спроби анексії Росією і незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України і тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова є серйозною загрозою для регіону та Європи загалом", - зазначається в декларації.

Мета - вступ до ЄС

Вступ до Європейського Союзу - це "мета, яка об'єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір", зазначили лідери України, Грузії та Молдови. Зеленський, Зурабішвілі й Санду зазначили єдність "у своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови та України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС".

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