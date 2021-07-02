 Єврокомісія оприлюднила новий порядок денний для ″Східного партнерства″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Єврокомісія оприлюднила новий порядок денний для "Східного партнерства"

Єврокомісія оприлюднила новий порядок денной для співпраці з країнами-учасницями "Східного партнерства". Пропозиція підкріплена коштами обсягом у 2,3 мільярда євро. Україна - одна з учасниць цієї ініціативи.

Прапори ЄС та Східного партнерства на саміті до 10-річчя ініціативи у 2019 році в Брюсселі

Прапори ЄС та "Східного партнерства" на саміті до 10-річчя ініціативи у 2019 році в Брюсселі

Єврокомісія оприлюднила у п'ятницю, 2 липня, новий порядок денний для співпраці з країнами-учасницями ініціативи "Східне партнерство". Україна - одна з учасниць цієї ініціативи.

Пропозиція передбачає економічний та інвестиційний план на 2,3 мільярда євро. Водночас потенціал для мобілізації інвестицій сягає 17 мільярдів євро, вказують у Єврокомісії.

Серед цілей плану - збільшення обсягу торгівлі, прискорення економічного зростання і створення робочих місць у державах-учасницях, зміцнення демократичних інституцій і верховенства права, підтримка переходу до "зелених" і цифрових технологій, а також підтримка справедливих, гендерно рівноправних та інклюзивних суспільств.

""Східне партнерство", як і раніше, посідає важливе місце в порядку денному ЄС", - заявив верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. "У центрі уваги нашої роботи перебуває сприяння демократії, хорошому врядуванню і верховенству права, які є вирішальними для досягнення позитивних і конкретних результатів нашої співпраці. Це стосується й Білорусі, народ якої ми хочемо й надалі підтримувати в рамках "Східного партнерства"", - наведено слова Борреля у пресрелізі на сайті Єврокомісії.

Цілі "Східного партнерства" до 2025 року

Серед 10 головних цілей, який ЄС прагне досягти до 2025 року у країнах "Східного партнерства", такі: підтримка пів мільйона малих і середніх підприємств, будівництво або модернізація 3000 кілометрів автомобільних доріг і залізниць відповідно до стандартів ЄС, боротьба з гібридними та кіберзагрозами, з корупцією, покращення доступу до безпечного водопостачання та поліпшення якості повітря, доступ 80 відсотків домогосподарств до швидкісного інтернету, зниження рівня споживання енергії на щонайменше 20 відсотків у 250 тисячах домогосподарств, допомога з вакцинацією медпрацівників, додаткова підтримка громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, можливості стажувань для 70 тисяч студентів, науковців і молоді.

Пропозиції Єврокомісії обговорять на саміті "Східного партнерства" у грудні 2021 року.

Зовнішньополітична ініціатива ЄС "Східне партнерство" існує з 2009 року. Її мета - поглиблення політичних та економічних зв'язків ЄС із Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Із трьома останніми державами ЄС уклав угоди про асоціацію.

Білорусь нещодавно оголосила, що призупиняє співпрацю зі "Східним партнерством".

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