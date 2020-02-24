Україна, Грузія та Молдова представили в Брюсселі "Асоційоване тріо"

Глави МЗС України, Грузії та Молдови Кулеба, Залкаліані та Чокой зустрілися в Брюсселі з Жозепом Боррелем, де представили йому новий формат співпраці "Асоційоване тріо".
Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови Дмитро Кулеба, Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой представили Євросоюзу новий формат співпраці "Асоційоване тріо". Про це урядовці розповіли після зустрічі в Брюсселі з верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем у четвер, 24 червня, повідомляє кореспондент DW.
"Ми троє прибули до Брюсселя, аби продемонструвати, що Україна, Грузія та Молдова є зрілими у наших європейських прагненнях та готові до наступного рівня процесу асоціації, який має привести наші країни до європейської перспективи", - зазначив Кулеба. На його думку, новий формат допоможе усім трьом його країнам-учасницям ефективніше проводити "європейські реформи" та впроваджувати стандарти ЄС.
"Я привітав тіснішу координацію між Грузією, Молдовою та Україною, а також їхній запит на посилену співпрацю з Євросоюзом. Надзвичайно важливим аспектом "Східного партнерства" є побудова зв'язків не лише між ЄС і нашими країнами-партнерами, але також і між ними. Це добре", - наголосив Боррель. На його переконання, Євросоюзу слід "пишатися, що наші партнери хочуть ставати ближчими до нас, до ЄС, і навіть вступити до нього".
Глава європейської дипломатії вкотре наголосив на важливості повної імплементації угод про асоціацію, які він назвав ключем до нових досягнень, наприклад, розвитку торгівлі, глибшої співпраці у сфері безпеки та нових царинах, таких як боротьба з дезінформацією, кібератаками та гібридними загрозами. Боррель повідомив, що Єврокомісія завершує роботу над новими цілями для "Східного партнерства", які будуть розглянуті на саміті цієї ініціативи, запланованої на грудень цього року.
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"Разом ми можемо досягнути набагато кращих результатів у нашому політичному та торговому діалозі з Євросоюзом. Кожен із нас має свої національні інтереси та цілі, але краще об'єднати наші зусилля", - зазначив Чокой.
"Це - особливий день для наших трьох країн, адже це вперше, коли ми прибули до Брюсселя як "Асоційоване тріо", - вважає Залкаліані. Він наголосив, що новий формат лише посилить ініціативу "Східного партнерства".
Як відомо, до "Східного партнерства" входять шість країн: Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь і Вірменія. Перші три з них підписали угоди про асоціацію з ЄС, користуються зоною вільної торгівлі та прагнуть до членства в об'єднанні. Три ж інші пострадянські країни не ставлять євроінтеграцію собі за ціль, що ставало причиною різних ініціатив розділити "Східне партнерство" на дві групи. Утім, офіційний Євросоюз цього не хоче.
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17 травня у Києві Кулеба, Чокой і Залкаліані підписали меморандум про створення формату посиленого співробітництва "Асоційоване тріо". В ньому вони, зокрема, висловили відданість подальшому розвитку "Східного партнерства".