Україна, Грузія та Молдова представили в Брюсселі "Асоційоване тріо"

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови Дмитро Кулеба, Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой представили Євросоюзу новий формат співпраці "Асоційоване тріо". Про це урядовці розповіли після зустрічі в Брюсселі з верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем у четвер, 24 червня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми троє прибули до Брюсселя, аби продемонструвати, що Україна, Грузія та Молдова є зрілими у наших європейських прагненнях та готові до наступного рівня процесу асоціації, який має привести наші країни до європейської перспективи", - зазначив Кулеба. На його думку, новий формат допоможе усім трьом його країнам-учасницям ефективніше проводити "європейські реформи" та впроваджувати стандарти ЄС.

Євросоюз вітає співпрацю між Україною, Грузією та Молдовою

"Я привітав тіснішу координацію між Грузією, Молдовою та Україною, а також їхній запит на посилену співпрацю з Євросоюзом. Надзвичайно важливим аспектом "Східного партнерства" є побудова зв'язків не лише між ЄС і нашими країнами-партнерами, але також і між ними. Це добре", - наголосив Боррель. На його переконання, Євросоюзу слід "пишатися, що наші партнери хочуть ставати ближчими до нас, до ЄС, і навіть вступити до нього".

Глава європейської дипломатії вкотре наголосив на важливості повної імплементації угод про асоціацію, які він назвав ключем до нових досягнень, наприклад, розвитку торгівлі, глибшої співпраці у сфері безпеки та нових царинах, таких як боротьба з дезінформацією, кібератаками та гібридними загрозами. Боррель повідомив, що Єврокомісія завершує роботу над новими цілями для "Східного партнерства", які будуть розглянуті на саміті цієї ініціативи, запланованої на грудень цього року.

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"Разом ми можемо досягнути набагато кращих результатів у нашому політичному та торговому діалозі з Євросоюзом. Кожен із нас має свої національні інтереси та цілі, але краще об'єднати наші зусилля", - зазначив Чокой.

"Асоційоване тріо" та "Східне партнерство"

"Це - особливий день для наших трьох країн, адже це вперше, коли ми прибули до Брюсселя як "Асоційоване тріо", - вважає Залкаліані. Він наголосив, що новий формат лише посилить ініціативу "Східного партнерства".

Як відомо, до "Східного партнерства" входять шість країн: Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь і Вірменія. Перші три з них підписали угоди про асоціацію з ЄС, користуються зоною вільної торгівлі та прагнуть до членства в об'єднанні. Три ж інші пострадянські країни не ставлять євроінтеграцію собі за ціль, що ставало причиною різних ініціатив розділити "Східне партнерство" на дві групи. Утім, офіційний Євросоюз цього не хоче.

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17 травня у Києві Кулеба, Чокой і Залкаліані підписали меморандум про створення формату посиленого співробітництва "Асоційоване тріо". В ньому вони, зокрема, висловили відданість подальшому розвитку "Східного партнерства".