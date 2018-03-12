Україна і Грузія мають спільні цілі щодо членства в ЄС і НАТО - президенти

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, а також президент України Володимир Зеленський визнали, що обидві країни плекають спільні цілі щодо членства в ЄС і НАТО. Про це Зурабішвілі й Зеленський сказали в середу, 23 червня, під час зустрічі в Києві.

Зурабішвілі, зокрема, заявила, що спільні цілі України та Грузії передбачають деокупацію територій двох країн, інтеграцію з Європейським Союзом, вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) і розвиток міжрегіональної співпраці.

"У нас є спільні цілі - деокупація, ЄС і НАТО, зростання міжрегіональної співпраці. Окупація - це наразі біль наших країн, збитки й виклик, - заявила Зурабішвілі, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". - Ми знаємо про важкий стан України, окупацію і дії на Сході України. Я висловлюю сім'ям загиблих військових співчуття і підтримку з боку грузинського народу".

Безальтернативна інтеграція в ЄС і успіхи на шляху до НАТО

Зурабішвілі зазначила, що загальна мета України та Грузії полягає в інтеграції з ЄС, якій наразі немає альтернатив. "Ми вже досягли великого прогресу на цьому шляху - візова лібералізація, асоційований статус, програма Східного партнерства", - додала вона.

"На шляху до НАТО наші країни досягли дуже великого успіху в напрямку сумісності, що підтвердив саміт Альянсу 14 червня, на якому була підтверджена політика відкритих дверей. І наше завдання на шляху інтеграції - посилити співробітництво, зокрема у сфері кібербезпеки та безпеки Чорноморського регіону", - додала Саломе Зурабішвілі, яку цитує пресслужба Зеленського.

Зеленський також говорить про спільне бачення

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна та Грузія мають спільні цілі щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, а також спільне бачення подальшого розвитку програми Східного партнерства, повідомила пресслужба президента Зеленського.