НАТО обіцяє Києву й надалі політику "відкритих дверей"

На саміті НАТО 14 червня лідери країн-членів Альянсу мають намір підтвердити проведення політики "відкритих дверей" стосовно України та Грузії, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. "Політика "відкритих дверей" є міцною та справжньою, і наші лідери на саміті через тиждень підтвердять політику "відкритих дверей" (щодо України та Грузії. - Ред.)", - сказав Джоане на конференції Democracy in action: Zero corruption conference у понеділок, 7 червня, у Києві.

Водночас він зазначив, що НАТО є організацією 30 націй, які ухвалюють рішення консенсусом, це стосується й питання надання країнам Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. "Тож перед тим, як дійти до одного рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання (з питання надання Україні ПДЧ. - Ред.)", - зазначив Джоане, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Крім того, він наголосив на необхідності продовження реформ в Україні. "Якщо ви дотримуєтеся курсу, робите домашні реформи не заради вступу до тієї чи іншої організації, а заради свого народу, і ви справді продовжуєте інвестувати у своє західне майбутнє (...) це - єдиний спосіб рухатися вперед, це те, що принесе результати", - додав Джоане.

Україна прагне отримати ПДЧ у НАТО

На початку травня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі. Він також звернувся до США з проханням посприяти у цьому процесі.

На початку квітня цього року під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський назвав ПДЧ в Альянсі "найбільш актуальним питанням" для Києва і потенційним "справжнім сигналом для РФ". "НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі", - заявив Зеленський. Згодом міністр оборони України Андрій Таран заявив, що отримати ПДЧ Україна прагне вже цьогоріч.

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Зараз Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. До конкретних переваг належать регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Статус EOP, окрім України, мають лише п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.