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План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)

План дій щодо членства в НАТО є планом заходів з підготовки до вступу до альянсу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПДЧ".

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) було ухвалено 1999 року на саміті Альянсу, що відбувся у Вашингтоні. ПДЧ предтавляє собою набір заходів, які мають допомогти країнам-претентам підготуватися до членства в Північноатлантичному альянсі. В основу ПДЧ ліг досвід приєднання до НАТО Чехії, Угорщини та Польщі. Україна, яка в довгостроковій перспективі прагне приєднатися до НАТО, і вже не один рік намагається отримати ПДЧ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Дебати у Європарламенті щодо Росії: песимістичний Боррель, ПДЧ і зброя для України

Дебати у Європарламенті щодо Росії: песимістичний Боррель, ПДЧ і зброя для України 28.04.2021

Європарламент провів дебати щодо ескалації на кордоні між Росією і Україною. На них звучали різні варіанти підтримки України: ПДЧ у НАТО, надання оборонної зброї. Утім, Жозеп Боррель знає "найкращий" шлях.
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