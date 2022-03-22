План дій щодо членства в НАТО є планом заходів з підготовки до вступу до альянсу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПДЧ".

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) було ухвалено 1999 року на саміті Альянсу, що відбувся у Вашингтоні. ПДЧ предтавляє собою набір заходів, які мають допомогти країнам-претентам підготуватися до членства в Північноатлантичному альянсі. В основу ПДЧ ліг досвід приєднання до НАТО Чехії, Угорщини та Польщі. Україна, яка в довгостроковій перспективі прагне приєднатися до НАТО, і вже не один рік намагається отримати ПДЧ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.