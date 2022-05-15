 Депутат Бундестагу: Мене вжахнула жорстокість російських солдатів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Депутат Бундестагу: Мене вжахнула жорстокість російських солдатів

Родеріх Кізеветтер розповів DW про враження від поїздки до Києва та Ірпеня, причини жорстокості російських військових, перспективи закінчення війни РФ з Україною та мирне розв'язання проблеми Криму.

Зруйнований Ірпінь (архівне фото)

Зруйнований Ірпінь (архівне фото)

Разом із головою опозиційного Християнсько-демократичного Союзу Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) на початку травня до України їздив депутат німецького Бундестагу, член зовнішньополітичного комітету Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Він - полковник у відставці, раніше брав участь у кількох закордонних місіях Бундесверу, командував батальйоном.

В інтерв'ю DW Кізеветтер поділився враженнями від поїздки до Києва та Ірпеня, запропонував власну версію причин жорстокості російських солдатів і прокоментував нову аргументацію Володимира Путіна у його виступі на військовому параді у Москві 9 травня.

DW: Пане Кізеветтер, які враження залишилися у вас від поїздки до Києва та Ірпеня?

Родеріх Кізеветтер: Я глибоко вражений жахливими наслідками застосування російської зброї в Україні. Руйнування без кінця… Цілі міста в руїнах, без електроенергії та води… В Ірпені, наприклад, зруйновано 90 відсотків будинків. Я просто нажаханий воєнними злочинами, скоєними російською армією проти мирних жителів.

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер

Я був учасником місій на Балканах та в Афганістані, але особисто ще жодного разу не був свідком такого масового знищення військовими цивільного населення. Для мене це дуже гірко, адже завжди вважав Росію культурною нацією.

-Тобто ви не очікували, що росіяни можуть виявити таку жорстокість?

Ні, не очікував. Насамперед я очікував, що Путін, якого один колишній канцлер назвав "демократом чистої води" (Ґергард Шредер (Gerhard Schröder), який обіймав посаду канцлера ФРН з 1998 до 2005 року і потім перейшов на роботу до "Газпрому". - Ред.), зупинить вчинення таких злочинів та їх засудить. У мене ж складається враження, що російським солдатам, навпаки, поставлено завдання знищити українську націю. І це дуже боляче. До Європи повернулася війна, і саме Росія, якій під час Другої світової війни Німеччина завдала таких величезних страждань, тепер завдає жахливих страждань Україні. Це мене дуже гнітить.

Але в чому ж, на вашу думку, причина такої жорстокості солдатів російської армії?

 Гадаю, причин дві, і їх, певно, підтвердить історія. По-перше, для них став повною несподіванкою той опір, що його чинила Україна, яка не бажає ставати частиною Росії та відстоює свою незалежність. А друга причина - російських солдатів жахливо розлютило, що їм, виявляється, в Україні не раді, тож вони стали виконувати поставлене Путіним завдання знищити українську націю.

Путін сказав, що майбутнє державне утворення не має називатись Україною. Тому й солдати переконані, що їм необхідно знищувати націю. І це жахливо. Але інакше, ніж як цими двома, можливо, не до кінця вичерпними причинами, я цього пояснити не можу.

 Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) каже, що не можна допустити того, щоб Росія цю війну виграла. Як, на ваш погляд, може закінчитися ця війна?

Я сказав би по-іншому: Україна має цю війну виграти, домогтися відходу російських солдатів з її території та збереження країни щонайменше в межах січня цього року. Україна сама запропонувала тимчасово відмовитися від Криму, від районів у Донецькій та Луганській областях у межах січня 2022 року. Україна висловила готовність відмовитися від вступу до НАТО та взяти курс на нейтральний статус.

Вона хоче стати членом ЄС як Швеція, Фінляндія та Австрія. Якщо Росія з цим погодиться, візьме на себе відповідальність за воєнні злочини, виплатить репарації та визнає кордони України, то в такому разі, гадаю, можна буде знову сісти за стіл переговорів із Росією.

Під час виступу на параді у Москві 9 травня, Путін змінив свою аргументацію. Він уже не говорив про мету розправитися з деякими українськими націоналістами, а стверджував, що почав цю війну, цю, як висловлюються в Москві, "спецоперацію", щоб запобігти блоку НАТО, який, мовляв, забезпечивши українців зброєю, планував вчинити напад на Донбасі. Що ви думаєте про таку зміну акцентів?

 НАТО - альянс, членами якого мають задоволення бути багато країн. Україна навіть поставила за мету державної політики приєднатися до цього союзу, коли включила це завдання до конституції країни. Але блок НАТО не постачав зброю Україні й ніколи не збирався йти на конфронтацію з Росією, вважаючи, що проблема окупації Криму, що суперечить міжнародному праву, має вирішуватись за допомогою інструментів міжнародного права.

Тобто шляхом переговорів із залученням ООН, ОБСЄ із тим, щоб - можливо, лише через багато років - знайти політичне рішення. Так, як, напевно, колись буде знайдено рішення для сьогодні ще розділених Північної Кореї та Південної Кореї. Або як було знайдено самим народом, населенням рішення для розділеної на НДР та ФРН Німеччини.

Блок НАТО ніколи не збирався нападати на Росію. Це Путін боїться демократії та свободи. Він бачив, як успішно Олексій Навальний був здатний організовувати багатотисячні демонстрації у його країні чи як у Білорусі рух за свободу виводив на вулиці сотні тисяч людей. І це було для Путіна сигналом тривоги: не можна допустити, щоб у Росії та Білорусі повторилися події 1989 року (рік падіння  комуністичних режимів у країнах Східної Європи. - Ред.). Страх перед рухами за свободу, за демократію спричинив війну Путіна проти України, а не НАТО.

Дивитись відео 06:04

Важкі озброєння з Німеччини: Бундестаг - за, що тепер? (28.04.2022)

  • Знаменитий міст Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Знаменитий міст

    Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

  • Розбитий транспорт Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Розбитий транспорт

    Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

  • Тут був Комфортний дім Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі Комфортний дім.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Тут був "Комфортний дім"

    Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".

  • Колись тут була перукарня У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК Новоірпінські липки навряд чи знову запрацює.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    А тут була перукарня

    У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.

  • Відновленню не підлягає За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Відновленню не підлягає

    За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

  • Мінус три чверті домівок За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Мінус три чверті домівок

    За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

  • Українські рятувальники встигли евакуювати з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку з навколишнім світом. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ та щільно обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торгівельний центр Жираф.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три тижні гуманітарної катастрофи

    Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".

  • На лінії вогню Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    На лінії вогню

    Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

  • Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Він розповів, що тут жили три сім'ї: він з дружиною і донькою, а також родини двох його племінників. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. Отакий він, рускій мір, - гірко підсумував чоловік побачене.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Моя хата скраю

    Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.

  • Три дні в льоху Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три дні в льоху

    Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

  • Без житла й майна З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим, - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Без житла й майна

    "З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Здаватися ніхто не став

    Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.

    Автор: Олександр Савицький


Аудіо й відео до теми

Глава МЗС ФРН Бербок в Бучі: "Це могли б бути ми" (10.05.2022)  

Чи спровокував НАТО Путіна своїм розширенням? (22.03.2022)  

Реклама

Докладно

Зруйнований Ірпінь (архівне фото)

Депутат Бундестагу: Мене вжахнула жорстокість солдатів РФ

Родеріх Кізеветтер розповів DW про враження від поїздки до Києва та Ірпеня й перспективи закінчення війни РФ з Україною.  

НПЗ у Шведті PCK Raffinerie, що належить Роснефти

Життя після "Роснефти". Берлін вирішує долю НПЗ у Шведті

Ембарго на нафту з Росії загрожує німецькому заводу "Роснефти", що повністю залежить від трубопроводу "Дружба".  