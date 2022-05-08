Ірпінь - місто в Київській області з населенням близько 70000 осіб. Ірпінь зазнав руйнувань внаслідок російської навали в 2022 році. 24 березня 2022 року Ірпеню присвоєна відзнака "місто-герой України".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірпінь".