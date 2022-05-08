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Ірпінь

Ірпінь - місто в Київській області з населенням близько 70000 осіб. Ірпінь зазнав руйнувань внаслідок російської навали в 2022 році. 24 березня 2022 року Ірпеню присвоєна відзнака "місто-герой України".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірпінь".

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги 08.05.2022

Також Канада скасовує мита на українські товари на рік, запроваджує санкції проти ще 45 фізичних і юридичних осіб з Росії та відновлює роботу посольства у Києві.

Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком

Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком 03.05.2022

Лідер ХДС Мерц заявив, що вражений побаченими руйнуваннями в Ірпені. Під час візиту до Києва він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером української столиці Віталієм Кличком.
Щоденник війни. Містика у дні боїв

Щоденник війни. Містика у дні боїв 24.04.2022

"Містична суть Великодня особливо увиразнює ті метафізичні, магічні мотиви, якими сповнене життя в часи воєнних випробувань", - Олег Коцарев, спеціально для DW.

Зруйнований і розграбований Ірпінь: як будуть відбудовувати місто (21.04.2022) 21.04.2022

Після російської окупації в Ірпені фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі. Влада і мешканці міста уже думають, як відбудовувати інфраструктуру. Але багато хто все ще боїться, що російська армія може повернутися.
Фоторепортаж: Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

Фоторепортаж: Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва 20.04.2022

Ірпінь - місто-супутник Києва, що взяло на себе один з головних ударів під час оборони столиці України. Як це місто виглядає сьогодні - у фоторепортажі DW.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва 20.04.2022

Ірпінь - місто-супутник Києва - взяв на себе один з головних ударів під час оборони столиці України. Згодом Ірпеню було присвоєну почесну відзнаку "місто-герой України". Як це місто виглядає нині - у фоторепортажі DW.

Десятки свіжих могил в Ірпені (19.04.2022) 19.04.2022

В Ірпені журналісти виявили десятки нових могил. Дата смерті на більшості з них - після 24 лютого 2022 року...
На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва

На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва 11.04.2022

У селі Романівка в Київській області побудували насипний міст, який поєднає міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Ворзель з Києвом. Роботи тривали п'ять днів і велися цілодобово.

Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні

Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні 08.04.2022

Безкарність за воєнні злочини у Чечні і Сирії призвела до того, що російська армія вчиняє в Україні. Таку думку в інтерв'ю DW висловила німецька правозахисниця з Amnesty International Жанін Ульманнзік.

Звірства в Бучі: чи покарають винних за воєнні злочини в Україні (04.04.2022) 04.04.2022

Трупи на вулицях Бучі та братські могили - ось що залишили після себе російські військові. Після таких звірств на Заході активно заговорили про необхідність покарати винних за воєнні злочини. Ідеться про міжнародне розслідування та розгляд справи в Гаазі. Але як зібрати докази проти потенційних обвинувачених та довести їхню провину?
Щоденник війни. Буча. Вона є

Щоденник війни. Буча. Вона є 04.04.2022

"Як далі жити зеленому затишному місту після того, що зробила з ним Росія?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено

В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено 03.04.2022

Фактичні цифри загиблих і поранених цивільних значно вищі, визнають у УВКПЛ ООН. Найважче оцінити ситуацію з втратами цивільного населення у Маріуполі, Волновасі, Ізюмі, Попасній, Ірпені, йдеться в доповіді.
Щоденник війни. Ключові моменти

Щоденник війни. Ключові моменти 01.04.2022

"Росія прийшла воювати не тільки за вплив, територію, а також за мову й історію", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.

Звільнений Ірпінь: мешканці розповідають про звірства російських військових 31.03.2022

Одне з найбільш постраждалих на Київщині містечок звільнили від армії РФ. Однак повертатися додому ще не можна - українська армія знешкоджує міни й прибирає тіла загиблих. Ті, хто вижив, розповідають моторошні історії.
Ірпінь звільнили від російських військ

Ірпінь звільнили від російських військ 28.03.2022

Росія 33-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 березня.
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