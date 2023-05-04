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СуспільствоУкраїна

Екскурсії на війну: "чорний туризм" чи підтримка України?

Анна Пшемиська
27 листопада 2024 р.

Побачити й відчути війну - низка туроператорів пропонують екскурсії деокупованими чи постраждалими від обстрілів містами для іноземців. Хто приїздить на такі тури і чи є це "чорним туризмом"?

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Про поїздку Лукаса в Україну не знають навіть його батьки. Хлопець каже, що дехто з його знайомих удома міг би засудити його рішення. Загалом Лукаса засмучує дедалі менша підтримка України в Німеччині. Через це він хотів на власні очі побачити, що відбувається тут.

Цей тур Київщиною обійшовся Лукасу у 150 євро. Гід Світозар каже, що половину суми донатить на армію, решта йде на пальне, тож такі екскурсії майже не приносять йому заробітку. Водночас туристи приїздять регулярно: зі США, Великобританії, Німеччини та інших країн Європи.

Як німецький пожежник допомагає Україні біля лінії фронту

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