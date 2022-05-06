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Бородянка - селище міського типу в Київській області. Під час тимчасової російської окупації в лютому-квітні 2022 року Бородянка зазнала сильних руйнувань та людських жертв.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бородянка".
Буча, Бородянка, Гостомель стали символом звірств у війні Росії проти України. Після відступу війська РФ залишили після себе суцільні руїни та тіла людей на вулицях і згарищах. Ось що розповідають місцеві, які пережили бої та російську окупацію.