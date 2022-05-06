Бородянка - селище міського типу в Київській області. Під час тимчасової російської окупації в лютому-квітні 2022 року Бородянка зазнала сильних руйнувань та людських жертв.

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