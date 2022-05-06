Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Бородянка

Бородянка - селище міського типу в Київській області. Під час тимчасової російської окупації в лютому-квітні 2022 року Бородянка зазнала сильних руйнувань та людських жертв.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бородянка".

Воєнні злочини Росії в Україні: AI знайшла нові докази

Воєнні злочини Росії в Україні: AI знайшла нові докази 06.05.2022

AI вимагає притягнути до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах у Бородянці, Бучі та інших містах України. Правозахисники оприлюднили свою доповідь та нові докази.

Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022) 29.04.2022

Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
Буча та інші місця вбивств на Київщині (фотогалерея)

Буча та інші місця вбивств на Київщині (фотогалерея) 14.04.2022

Фотохроніка війни, яку Росія веде в Україні. Київщина.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 14.04.2022

Фотохроніка війни, яку Росія веде в Україні. Київщина.
Бородянка: знищені будинки й тіла під завалами

Бородянка: знищені будинки й тіла під завалами 07.04.2022

Містечко Бородянка є одним з найбільш зруйнованих населених пунктів у Київській області. Про ситуацію у звільненому від російської окупації містечку - у репортажі DW.

Буча, Бородянка, Гостомель: як місцеві виживали у російській окупації (07.04.2022) 07.04.2022

Буча, Бородянка, Гостомель стали символом звірств у війні Росії проти України. Після відступу війська РФ залишили після себе суцільні руїни та тіла людей на вулицях і згарищах. Ось що розповідають місцеві, які пережили бої та російську окупацію.

"Розстрілювали просто в машинах". Жителі Бородянки про російську окупацію (07.04.2022) 07.04.2022

Цілий місяць Бородянка була під окупацією російських військових. Місцеві жителі розповідають про бомбардування, тортури, мародерство. Ось що вони кажуть про пережите.
Щоденник війни. Буча. Вона є

Щоденник війни. Буча. Вона є 04.04.2022

"Як далі жити зеленому затишному місту після того, що зробила з ним Росія?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Українські аграрії на передовій: як проходить посівна під час війни

Українські аграрії на передовій: як проходить посівна під час війни 31.03.2022

Незважаючи на бойові дії у низці регіонів та ракетні обстріли, в Україні триває посівна кампанія. В яких умовах працюють аграрії - у матеріалі DW.