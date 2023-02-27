Одна з найбільш обговорюваних робіт - хлопчик, який кидає на татамі дзюдоїста. В останньому деякі побачили президента РФ Володимира Путіна, який нібито має "чорний пояс" у дзюдо. Міноборони України опублікувало це зображення в Twitter з підписом: "Ми сильніші за Давида, вони слабші за Голіафа. Ймовірно, Бенксі". Графіті зроблено у Бородянці.