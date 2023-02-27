Бенксі в Україні: поштова марка і графіті художника
В Україні випустили поштову марку з графіті відомого вуличного художника Бенксі та надписом "ПТН ПНХ!". Він створив низку графіті в країні після звільнення передмість Києва від військ РФ. Добірка графіті Бенксі.
Гімнастка в Бородянці
Фото одного зі своїх творів Бенксі розмістив 12 листопада в Instagram з підписом "Бородянка, Україна". На стіні зруйнованого багатоповерхового будинку художник зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни. Це графіті також з'явилося на офіційному сайті художника.
Давид проти Голіафа
Одна з найбільш обговорюваних робіт - хлопчик, який кидає на татамі дзюдоїста. В останньому деякі побачили президента РФ Володимира Путіна, який нібито має "чорний пояс" у дзюдо. Міноборони України опублікувало це зображення в Twitter з підписом: "Ми сильніші за Давида, вони слабші за Голіафа. Ймовірно, Бенксі". Графіті зроблено у Бородянці.
Спортивна гімнастка зі стрічкою
Ще одне графіті з'явилося в Ірпені над дірою від снаряду у стіні будівлі. На ньому спортивна гімнастка у шийному корсеті танцює зі стрічкою.
Діти на "гойдалці"
Графіті Бенксі зроблене на бетонній плиті на Майдані Незалежності у Києві. Художник зобразив двох дітей, які катаються на протитанковому "їжаку" як на гойдалці.
Жінка в протигазі
На стіні згорілого будинку Бенксі зобразив жінку в бігуді, халаті, з протигазом на обличчі та вогнегасником у руках.
Чоловік у ванні
Графіті зображено на стіні зруйнованої багатоповерхівки. Через отвір у стіні видно чоловіка, який приймає ванну.
Ядерна боєголовка
Графіті Бенксі на стіні будинку. Художник включив, ймовірно, існуючий малюнок із зображенням пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку на кузові броньованої вантажівки.
Поштова марка "ПТН ПНХ!"
До роковин повномасштабного військового вторгнення Росії в Украхну "Укрпошта" випустила марку з зображенням графіті Бенксі "Давид проти Голіафа" та надписом "ПТН ПНХ!", натякаючи на президента Росії Володимира Путіна та вимагаючи від нього забратися з України.