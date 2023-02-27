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1 год. тому
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Топтема

Газпром

У Підмосков'ї біля станції "Газпрому" впав безпілотник

Конфлікти1 год. тому
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Мануела Швезіґ під час відвідування приймального терміналу "Північного потоку-2" у Лубміні у жовтні 2020 року

Чому спалили податкову декларацію? Хабар від "Газпрому"?

Чому спалили податкову декларацію? Хабар від "Газпрому"?

Закон і право2 год. тому
Табличка з надписом "Площа Зеленського, 1"

Як підбитий російський Т-72 у Берліні став "танком розбрату"

Як підбитий російський Т-72 у Берліні став "танком розбрату"

Суспільство7 год. тому
Російський А-50 в небі (архівне фото)

Вибухи на аеродромі в Білорусі: якими будуть наслідки?

Вибухи на аеродромі в Білорусі: якими будуть наслідки?

Конфлікти19 год. тому
Організатори берлінської акції проти підтримки України Аліс Шварцер (ліворуч) та Сара Ваґенкнехт

Акція в Берліні: підміна ролей кривдника й жертви у війні РФ

Акція в Берліні: підміна ролей кривдника й жертви у війні РФ

Політика20 год. тому
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Оборонці Вугледара: "Єдиний вихід - перемога у цій війні"

Оборонці Вугледара: "Єдиний вихід - перемога у цій війні"

Конфлікти24 год. тому02:49 хв.
Пригожин може виношувати власні політичні амбіції, припускають оглядачі

Чи готовий Пригожин кинути виклик режиму Путіна?

Чи готовий Пригожин кинути виклик режиму Путіна?

Політика27 лютого 2023 р.
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