Скандальну картину Бенксі виставили в Німеччині (06.02.2019)

Картину Бенксі, яка частково самознищилась на аукціоні Sotheby's, виставили в музеї Баден-Бадена. Тепер це вже не "Дівчинка з повітряною кулькою", а "Любов у відрі для сміття". Напівзруйновану картину можна протягом чотирьох тижнів побачити безкоштовно.