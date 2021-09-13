Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Бенксі

Бенксі - британський графіті-художник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бенксі".

Під псевдонімом "Бенксі" ховається британський графіті-художник. Бенксі спеціалізується на шаблонному графіті. Завдяки своїй міжнародній активності Бенксі набув світової слави. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому Данія скасувала всі коронавірусні обмеження? "Європа у фокусі" (13.09.2021) 13.09.2021

Дивіться новий випуск європейського тижневика DW.

Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів

Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів 22.10.2020

Торги тривали всього вісім хвилин. Попередньо іронічну картину "Покажи мені Моне" оцінювали у 3,5 мільйона фунтів.

Нові супергерої часів коронавірусу очима Бенксі (07.05.2020) 07.05.2020

Бетмен та Людина-павук вже не актуальні: новими супергероями сьогодення є медпрацівники, які борються з коронавірусом. Відомий британський вуличний митець Бенксі виразив це у своїй новій роботі.
Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити!

Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити! 11.02.2019

Робота стріт-арт художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" майже самознищилася під час аукціону "Сотбі". Тепер сенсаційну картину презенують у музеї. Арт-експерт Ульріх Бланше пояснює феномен Бенксі.

Скандальну картину Бенксі виставили в Німеччині (06.02.2019) 06.02.2019

Картину Бенксі, яка частково самознищилась на аукціоні Sotheby's, виставили в музеї Баден-Бадена. Тепер це вже не "Дівчинка з повітряною кулькою", а "Любов у відрі для сміття". Напівзруйновану картину можна протягом чотирьох тижнів побачити безкоштовно.
Покупниця розрізаної картини Бенксі не стала скасовувати угоду

Покупниця розрізаної картини Бенксі не стала скасовувати угоду 12.10.2018

Колекціонерка, яка купила картину Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою", не відмовилася від її придбання після часткового самознищення твору. Вартість полотна не змінилася.
Проданий за 1,4 мільйона доларів шедевр Бенксі самознищився після аукціону

Проданий за 1,4 мільйона доларів шедевр Бенксі самознищився після аукціону 06.10.2018

Відома картина "Дівчинка з повітряною кулькою" була порізана шредером, встановленим у товсту позолочену раму. Аукціонний дім Sotheby's тепер обговорює подальші кроки із покупцем картини.

Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі

Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі 29.06.2018

Всесвітньовідомий митець Бенксі справді намалював у Парижі нові графіті. Це нарешті визнав і сам митець. Однак походження кількох приписуваних йому малюнків - досі загадка.

Бенксі знову вступився за біженців новими графіті (25.06.2018) 25.06.2018

Всесвітньовідомий художник графіті Бенксі намалював у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців. Одне з них з'явилося неподалік колишнього притулку для мігрантів, через закриття якого люди, зокрема діти, втратили дах над головою.

Вінілові обкладинки як витвір мистецтва (17.08.2017) 17.08.2017

Обкладинки платівок можуть бути справжніми витворами мистецтва. На них можна побачити твори Сальвадора Далі, Енді Воргола, Бенксі та інших відомих митців. Італійський мистецтвознавець дослідив таке мистецтво "в квадраті".

Меркель, Обама і Путін на вернісажі у болгарському селі (відео)

Меркель, Обама і Путін на вернісажі у болгарському селі (відео) 11.08.2016

Відомих політиків, королівських осіб, акторів та навіть Папу Римського мешканці Старо Железаре щодня бачать на вулицях рідного села та ще й у компанії самих себе. Адже усі вони - герої понад 150 муралів у стилі Бенксі.

Меркель, Обама і Путін на вернісажі у болгарському селі (09.08.2016) 09.08.2016

Відомих політиків, королівських осіб, акторів та навіть Папу Римського мешканці Старо Железаре щодня бачать на вулицях рідного села та ще й у компанії самих себе. Адже усі вони - герої понад 150 муралів у стилі Бенксі.

Французи про сенсацію від СБУ - DW Новини (07.06.2016) 07.06.2016

Як позначаться масштабні військові навчання в Польщі на діалозі Заходу з Кремлем. Чи зможуть французькі правоохоронці гарантувати безпеку вболівальників на "Євро-2016".

Графіті у галереї: у Мюнхені влаштували виставку робіт Бенксі (21.04.2016) 21.04.2016

Всесвітньовідомий вуличний ходожник власноруч відтворив 40 репродукцій своїх робіт. Вартість його малюнків на аукціонах перевищує півтора мільйона євро. Та в мюнхенській галереї деякі картини повісили просто у вбиральні.

Європа карає та милує оточення Януковича - DW Новини (04.03.2016) 04.03.2016

Нові санкції ЄС проти колишніх можновладців України можуть незабаром анулювати. Старий "Нормандський формат" під питанням. Чого очікувати від надзвичайного саміту ЄС щодо біженців?

DW Новини за 100 секунд (04.03.2016) 04.03.2016

Результати зустрічі міністрів "Нормандської четвірки". Бойова готовність КНДР. Викриття вуличного художника Бенксі.
Інші статті