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Бенксі - британський графіті-художник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бенксі".
Під псевдонімом "Бенксі" ховається британський графіті-художник. Бенксі спеціалізується на шаблонному графіті. Завдяки своїй міжнародній активності Бенксі набув світової слави. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Картину Бенксі, яка частково самознищилась на аукціоні Sotheby's, виставили в музеї Баден-Бадена. Тепер це вже не "Дівчинка з повітряною кулькою", а "Любов у відрі для сміття". Напівзруйновану картину можна протягом чотирьох тижнів побачити безкоштовно.
Всесвітньовідомий художник графіті Бенксі намалював у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців. Одне з них з'явилося неподалік колишнього притулку для мігрантів, через закриття якого люди, зокрема діти, втратили дах над головою.
Всесвітньовідомий вуличний ходожник власноруч відтворив 40 репродукцій своїх робіт. Вартість його малюнків на аукціонах перевищує півтора мільйона євро. Та в мюнхенській галереї деякі картини повісили просто у вбиральні.