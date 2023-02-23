Як графіті Бенксі на Київщині захищають від руйнування

Бенксі створив в Україні щонайменше сім графіті. Чотири вже взяли під охорону. Захищені вони й від негоди. У планах - окрема виставка муралів цього художника стріарту.

Чотири графіті всесвітньо відомого художника стріт-арту Бенксі (Banksy), створені ним у Бородянці, Горенці та Ірпені захищені від вандалізму та руйнування внаслідок атмосферних явищ. Роботи художника закриті прозорим матеріалом й підімкнені до сенсорів, що реагують на рух і дотик. Місцева влада цих населених пунктів та Київська обласна адміністрація планують в подальшому створити виставки робіт Banksy в містах їхньої появи, як нагадування прийдешнім поколінням про жахи війни.

Убезпечення всесвітньовідомих графіті

Бенксі - псевдо відомого англійського андерграундного художника стріт-арту, політичного активіста та режисера, справжнє ім'я якого і досі невідоме. У свої творчості митець спеціалізується на шаблонному графіті.

У листопаді минулого року Бенксі оприлюднив у соцмережах сім своїх творів, створених у поруйнованих містах і селищах Київської області, а також в столиці України. Це спричинило нову хвилю співчуття й підтримки України в цілому світі. В грудні вандали намагалися викрасти одну з робіт Бенксі в Ірпені для подальшого перепродажу, але були затримані поліцією.

Так виглядає тепер цей будинок без графіті. На щастя, сам мурал Бенксі зберігся Фото: National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS

Це графіті Бенксі в Ірпені вандали, на жаль, зрізали Фото: Oleksandra Butova/ukrinform/abaca/picture alliance

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У лютому цього року, за ініціативи Київської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування, міжнародна компанія Ajax Systems представила рішення для захисту робіт Бенксі в Київській області. "Для Київської обласної адміністрації по-перше, було завдання зберегти ці графіті. Ми вважаємо це нововиявленою культурно-історичною спадщиною… Кожна робота має залишитися на тому місці і в тому вигляді як вона є", - заявив заступник Київської ОДА Олег Торкунов.

У Бородянці для захисту графіті Бенксі зі зображенням дзюдоїста спорудили цілу альтанку Фото: Oleksandr Savytsky/DW

Наступним етапом поводження з графіті Бенксі планується їхнє збереження під час відновлення житла із тим, аби "зберегти їх для наступних поколінь як сигнал, берегти своє, берегти свою історію і своє надбання", сказав Торкунов. Він повідомив, що в планах організувати конкурс проєктів з демонтажу й збереження графіті в публічному просторі. За словами Торкунова, вирізаний вандалами у Гостомелі в грудні минулого року мурал Бенксі нині зберігається під охороною поліції та також буде залучений до виставкового проєкту.

Унікальна система безпеки

Директор з маркетингу Ajax Systems Валентин Гриценко зазначив, що в цілому світі об'єкти стрітарту зазвичай нічим не захищають. Але в Україні вирішили все ж таки захистити Бенксі як від вандалів, так і від руйнування внаслідок природних впливів. За словами Гриценка, охорона графіті відбувається цілодобово, бездротові сенсори мають вуличну сирену й негайно передають сповіщення до охоронної компанії через центральні системи безпеки. А від природних впливів малюнки захищають прозорі протиударні стінки з полікарбонату.

Олег Торкунов: Графіті Бенксі - культурно історична спадщина Фото: Oleksandr Savytsky/DW

Найбільш захищеною стало графіті зі зображенням дзюдоїста в Бородянці. Її накриває альтанка, а встановлені сенсори фіксують температуру, вологість та рівень вуглекислоти й забезпечують фотофіксацію. За словами Гриценка, в такий спосіб вдалося забезпечити підтримку мікроклімату в середині споруди.

Уся система захисту графіті об'єднує близько 20 сенсорів, незалежних від постійного живлення. Центральний габ в кожному місті підтримує зв’язок зі сенсорами на відстані до 1700 метрів та передає сигнал тривоги охоронній компанії менш ніж за 0,15 секунди. Під час презентації цієї системи в Бородянці сталося перше спрацювання системи безпеки та виїзд охоронців. Але виявилося, що тривогу спричинило наближення до графіті не вандалів, а іноземних фотографів.

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Нагадування про російську окупацію

Публікуючи у соцмережах створені в Україні роботи, Бенксі зазначив, що його надихнули на це побачені на Київщині руйнування. Так, один з муралів з'явився на внутрішній стіні розбитого навпіл будинку в Бородянці, фото якого облетіло світову пресу. "Це було 2 березня, коли прилетіло двоє російських штурмових літаків СУ-24. Один випустив дві ракети по цьому будинку, а інший ще 4 ракети далі, в інші будинки вздовж вулиці. Потім один з літаків розвернувся й випустив чергу зі скорострільної гармати, влучивши в пам'ятник Шевченку", - розповів DW мешканець сусіднього будинку Валентин Мойсеєнко.

Графіті Бенксі в Ірпені теж уже захистили від вандалів та природного впливу Фото: Oleksandr Savytsky/DW

Виконувач обов'язків селищного голови Бородянки Григорій Єрко розповів DW, що цей населений пункт став одним з найбільш поруйнованим в цілій Київській області. "Зазнали пошкоджень близько двох тисяч будинків. Зараз ми відновлюємо їхніх дахи і вставляємо вікна коштом міжнародних та інших благодійних фондів. Але ще 300 будинків не встигли охопити цією роботою", - сказав Єрко.

А от у селищі Горенка, де під захист взяте ще одне графіті, потроху оживає вціліла частина будинку з муралом. Тут знову мешкають люди, в більшості пошкоджених квартир вікна затулені плівкою. Натомість в Ірпені на Гостомельському шосе ознак відновлення й досі не помітно. Потерпілі від обстрілів і пожеж будинки поруч із тим, на якому Бенксі намалював струнку жіночу фігуру, стоять порожні й прикрашені лише закликами робити пожертви на їхнє відновлення.