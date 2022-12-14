Бенксі продає свої роботи на користь України

Під час нещодавнього візиту до України британський митець Бенксі залишив по собі кілька робіт у різних містах. Тепер він продає інші витвори свого мистецтва, аби передати кошти на користь України.

"Ми раді виставити на продаж роботу (трафаретний друк) знаменитого британського графіті-художника Бенксі", - можна прочитати на сторінці фонду Legacy of War. Ця міжнародна благодійна організація підтримує цивільне населення у зонах збройних конфліктів. Виручка від продажу робіт Бенксі, за даними організації, повністю піде на допомогу Україні, усі пов'язані з продажем витрати митець пообіцяв узяти на себе.

Бенксі повідомив, що виготовив "для наших друзів" в Україні 50 робіт. Усі вони підписані, пронумеровані та обрамлені дерев'яними рамками. Митець зробив на кожній надрукованій роботі порізи ножем для піци, тож кожен окремий екземпляр унікальний. Кожна робота коштує 5000 фунтів без урахування податків (близько 226 тисяч гривень). При цьому кожна людина може купити лише одну роботу.

З виручених коштів планують закупити нові машини швидкої допомоги та інші авто, повідомив виконавчий директор Legacy of War Foundation Джилс Д'юлі. "За їхньої допомоги з Донбасу продовжуватимуть евакуювати людей із інвалідністю, літніх людей та постраждалих цивільних", - сказав він. Крім того, за словами Д'юлі, планують придбати генератори, системи газового опалення та лампи на сонячних батареях для населених пунктів, яким доведеться зимувати без електрики.

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Бенксі і бабуся

На початку листопада Бенксі сам побував в Україні, де зміг побачити наслідки бойових дій. Його графіті відтоді можна побачити на кількох пошкоджених будівлях у Києві та Київській області.

Бенксі каже, що був позитивно вражений роботою благодійної організації. "В Україні я побачив, як команда Legacy of War надала медичну допомогу, обігрівачі та питну воду дуже зневіреним людям у розбомбленому будинку. А на додачу привітний вираз обличчя", - написав митець.

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Він поділився тим, як змушений був позичити авто швидкої допомоги, аби втекти від розлюченої бабусі. "Вона покликала поліцію, коли побачила, як я розмальовую її будинок. Думає, я маю тепер щонайменше назбирати достатньо грошей, аби замінити номерні знаки на машині швидкої, на якій я залишив свої сліди".

Популярні роботи Бенксі

До 16 грудня кожен має можливість залишити заявку на придбання роботи Бенксі на сайті Legacy of War Foundation. Хто отримає ту чи іншу роботу, зрештою випадковим чином обере комп'ютер. Ціна як для робіт митця - дуже низька, адже його роботи дуже популярні в світі.

2018 року одна європейська колекціонерка придбала відоме зображення "Дівчинка з повітряною кулькою" в обрамленні на аукціоні Sotheby's за один мільйон фунтів (майже 46 мільйонів гривень). Ще під час аукціону роботу за задумом митця було розрізано на вузькі смужки за допомогою вбудованого в раму механізму. Знищену роботу, перейменовану на "Кохання у відрі", за три роки продали вже за 21,8 мільйона євро.

Лейтмотив Бенксі: твори добро

Бенксі вже не вперше продає свої роботи з благодійною метою. 2020 року він підтримав таким чином палестинську лікарню у Віфлеємі. Під час гарячої фази пандемії COVID-19 він передав одній із лікарень у Саутгемптоні роботу на знак подяки медичному персоналу. Пізніше її так само було продано з благодійною метою.

Хто саме ховається за псевдонімом Бенксі, невідомо досі. Єдине, що відомо, це місто, з якого походить митець - Брістоль.