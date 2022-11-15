Бенксі в Україні: графіті та твердження очевидців

Роботи знаменитого вуличного художника в українських містах досі обговорюють у соціальних мережах. Декілька людей заявили, що спостерігали за нанесенням одного з графіті.

Англійський художник Бенксі (Banksy), графіті якого відомі у всьому світі, залишив свої роботи в українських населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни. Роботи активно обговорюють у соцмережах. Фото одного зі своїх творів Бенксі розмістив 12 листопада в Instagram з підписом "Бородянка, Україна". На стіні зруйнованого багатоповерхового будинку художник зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни. Це графіті з'явилося на офіційному сайті художника.

У Бородянці, а також в Ірпені та Києві є й інші графіті, виконані у стилі Бенксі. Британське інформагентство Press Association (PA) повідомило, що PR-служба художника підтвердила його авторство. Одна з найбільш обговорюваних робіт - хлопчик, який кидає на татамі дзюдоїста. В останньому деякі побачили президента РФ Володимира Путіна, який нібито має "чорний пояс" у дзюдо. Міністерство оборони України опублікувало це зображення в Twitter з підписом "Ми сильніші за Давида, вони слабші за Голіафа. Ймовірно, Бенксі".

В Ірпені графіті з'явилося над дірою у стіні будівлі. На ньому спортивна гімнастка у шийному корсеті танцює зі стрічкою.

Малюнок Бенксі в Ірпені Фото: Ed Ram/Getty Images

Ще одну роботу Бенксі можна побачити на Майдані Незалежності у Києві. Художник зобразив там двох дітей, які катаються на протитанковому "їжаку" як на гойдалці.

Малюнок Бенксі на Майдані Незалежності в Києві Фото: Banksy/dpa/picture alliance

У мережі також є фото графіті, де на жовтій стіні намальована жінка у халаті з протигазом на обличчі та вогнегасником у руках.

Графіті в Україні, імовірно створене Бенксі Фото: Banksy/dpa/picture alliance

Ще один малюнок зроблений на стіні зруйнованої багатоповерхівки. На ньому зображено чоловіка, який приймає ванну.

Малюнок на стіні зруйнованої багатоповерхівки в Україні, імовірно зроблений Бенксі Фото: Banksy/dpa/picture alliance

Очевидці в Україні - про Бенксі

Одну зі своїх робіт Бенксі залишив у центрі Києва ще 2011 року. На ній зображена жінка за ґратами, яка має схожість із політикинею Юлією Тимошенко. Особа англійського художника, як і раніше, залишається невідомою. Досить підтвердженим вважається лише факт, що він виріс у місті Бристоль в Англії.

Як зазначає німецьке агентство dpa, перебування Бенксі в Україні може сприяти появі непрямих доказів щодо його особистості. Чутки про те, що знаменитий вуличний художник перебуває в Україні, виникли ще до того, як він опублікував у Instagram графіті з Бородянки. Український телеканал "1+1" заявив, що знайшов людей, які бачили, як на зруйнований будинок наносили зображення. За словами очевидців, малюнок було зроблено 30 жовтня, роботи проводила команда з кількох людей. Один із очевидців повідомив в ефірі телеканалу, що, ймовірно, художником є ​​чоловік віком 45-50 років.

Українці звуть Бенксі у гості

Українці в соцмережах дякують художнику за підтримку. Деякі підписники Бенксі в Instagram запрошують його в гості: "Друже, будеш у Харкові і треба буде залишитися на ніч-дві, хоч на тиждень, не соромся - пиши. Дружина в курсі, секрети ховати вміємо", "У Полтаві, якщо що, є де зупинитися, ще й мій батько може на "Фольксвагені" підкинути до місця нового творіння. До речі, у нього універсал, якраз поміститься твоя репутація!", "Так уже можеш і в Херсон на кавуни заїжджати. Дальня спальня якраз не зайнята, постелимо".

Проте є й ті, хто вважає, що із зруйнованих будинків не слід робити "музейні експонати". "Мистецтво - це чудово. Але будинки краще відновлювати, а не перетворювати наше село на музей. Неприємно жити в музеї війни. Краще залучати кошти і робити хороше сучасне місце. А то одні руїни навколо", - написала одна з підписниць Бенксі.

Твори Бенксі йдуть з аукціонів за мільйони

Бенксі вважають найуспішнішим вуличним художником у світі. Останні два десятиліття він став важливою постаттю у світі мистецтва. Багато хто навіть вважає його законним наступником "революціонерів" 1960-х Енді Воргола та The Velvet Underground. Мавпи і щури Бенксі протестують проти воєн, капіталізму та істеблішменту, засуджують расизм і поліцейське насильство, висловлюють солідарність з біженцями, дякують невідомим героям боротьби з коронавірусом і допомагають не збожеволіти на карантині.Комерційний ажіотаж навколо Бенксі досяг кульмінації в жовтні 2019 року, коли на аукціоні пішла з молотка за 11 мільйонів євро картина "Парламент, що деградував".

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У березні 2022 року за 81 тисячу фунтів стерлінгів було продано антивоєнну картину Бенксі CND Soldiers, яку він створив 17 років тому в рамках кампанії за ядерне роззброєння. Ці гроші митець пообіцяв направити дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Художник привертає увагу іронічними графічними коментарями на злобу дня. Водночас він категорично відмовляється ставати частиною мистецького істеблішменту. Британський Університет творчих мистецтв (University for the Creative Arts) надав Бенксі звання почесного професора. Однак під час урочистої церемонії крісло вуличного художника залишалося порожнім.