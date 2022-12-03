На Київщині затримали "викрадачів Бенксі", графіті вціліло

На час слідчих дій зрізане в Гостомелі графіті Бенксі знаходитиметься у правоохоронців. Роботи художника на Київщині перебувають під охороною поліції.

Співробітники поліції та військові затримали 2 грудня в Гостомелі на Київщині вісьмох осіб, які зрізали зі стіни зруйнованого росіянами будинку графіті відомого англійського вуличного художника Бенксі (Banksy). Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Затриманим жителям Києва і Черкас від 27 до 60 років. За фактом пошкодження майна слідчі розпочали досудове розслідування, зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Графіті не пошкоджене, воно знаходитиметься у правоохоронців, поки тривають слідчі дії.

За викрадення роботи Бенксі затримали вісьмох осіб. Фото: National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS

"Ми в свою чергу разом із Гостомельською громадою, представниками міністерства культури та інформаційної політики ведемо консультації щодо зберігання та подальшої долі графіті", - додав Кулеба.

Захистити роботи Бенксі в Україні

У листопаді в Гостомелі, Бородянці, Ірпені та Києві з'явилося щонайменше сім робіт, виконаних у стилі Бенксі. Згодом на своїй сторінці в Instagram художник виклав відео з поїздки в Україну, на якому фігурували всі сім робіт, визнавши таким чином своє авторство.

Враховуючи те, що кілька робіт були нанесені на зруйнованих будинках та в інших непристосованих місцях, в Україні почалася дискусія, як захистити роботи Бенксі. Крім графіті в Гостомелі, вже постраждала і одна робота в Києві - біля неї домалювали пораненого козака з презервативом.

За словами Кулеби, твори Бенксі на Київщині знаходяться під охороною поліції. "Адже ці зображення є символом нашої боротьби проти ворога. Це історії про підтримку та солідарність всього цивілізованого світу з Україною. Зробимо все, щоб зберегти витвори вуличного мистецтва, як символ нашої майбутньої перемоги", - зазначив він.

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