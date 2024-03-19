Нове графіті Бенксі в Лондоні вже пошкодили

Потоки зеленої фарби на білій стіні, перед стіною - дерево, на якому ще немає листя. Якщо вибрати правильний ракурс, то складається враження, що дерево насправді вже розпустилось. Під "кроною" стоїть людина, зображена в типовому для Бенксі загадковому стилі. В руках вона тримає щось схоже на розпилювач з балоном й споглядає свій витвір.

Не минуло й тижня як новий мурал вуличного митця Бенксі в Лондоні було пошкоджено. Його частково замалювали білою фарбою.

Потоки білою фарби на муралі Бенксі Фото: Victoria Jones/PA Wire/empics/picture alliance

Для захисту графіті місцева влада встановила паркан та камери спостереження. Крім того, як пише інформаційне агентство AFP, планується контролювати тих, хто приходитиме подивитись на цей витвір загадкового вуличного митця.

Нове графіті Бенксі вирішили для захисту обнести парканом Фото: Vuk Valcic/ZUMA/picture alliance

Мурал помітили вранці неділі, 17 березня, на одному з будинків неподалік від парку Фінсбері на півночі Лондонa. Спочатку були тільки здогадки щодо авторства. Джеймс Пік, який вважається експертом з творчості Бенксі, відразу сказав, що тут з великою імовірністю йдеться про оригінальний мурал цього вуличного майстра. Невдовзі Бенксі сам поклав край усім дискусіям. У своєму Instagram-каналі він підтвердив, що це справді його рук справа.

Новий мурал Бенксі в Лондоні до пошкодження Фото: Jonathan Brady/PA/AP/picture alliance

Роботи Бенксі з'являються несподівано і так само несподівано можуть зникнути. Якось на стіні однієї з ферм в англійському графстві Кент з'явився мурал. Ніхто не підозрював, що це за робота, - ані власник будівлі, ані будівельники. Лише після того, як стіну знесли, а разом з нею зруйнували й мурал, Бенксі розмістив свій фотодоказ в Instagram. "Мені все болить від думки, що це був Бенксі", - зізнався потім один із чоловіків, причетних до знесення будівлі.

Цей мурал, створений Бенксі, проіснував не довго Фото: Banksy/Instagram/PA/dpa/picture allinace

В Україні ж Бенксі присвятили навіть цілу марку після того, як він створив серію муралів у передмістях Києва, які пережили російську окупацію. Марка містить зображення графіті Бенксі "Давид проти Голіафа" та напис "ПТН ПНХ!", який натякає на Володимира Путіна, вимагаючи від нього забратися з України.

Поштова марка "ПТН ПНХ!" Фото: kyodo/dpa/picture alliance

Мурал Бенксі в Бородянці на Київщині - справді одна з найбільш обговорюваних робіт: хлопчик, який кидає на татамі дзюдоїста. В останньому багато хто побачив Путіна, який нібито має "чорний пояс" у дзюдо. Міноборони України прокоментувало це зображення так: "Ми сильніші за Давида, вони слабші за Голіафа".

Мурал Бенксі в Бородянці Фото: Ed Ram/Getty Images

Ще одне графіті з'явилося в Ірпені над дірою від снаряду у стіні будівлі. На ньому спортивна гімнастка у шийному корсеті танцює зі стрічкою.

Спортивна гімнастка зі стрічкою Фото: Ed Ram/Getty Images

На стіні згорілого будинку також в Ірпені Бенксі зобразив жінку в бігуді, халаті, з протигазом на обличчі та вогнегасником у руках. Щоправда, це графіті вандали зрізали. Поліція затримала зловмисників. А сам мурал, на щастя, вдалося зберегти.

Жінка в протигазі - мурал Бенксі в Ірпені перед тим, як його зрізали вандали Фото: Banksy/dpa/picture alliance

На Майдані Незалежності в Києві Бенксі наніс мурал на бетонну плиту. Художник зобразив двох дітей, які катаються на протитанковому "їжаку", як на гойдалці.

Мурал Бенксі на Майдані Незалежності в Києві Фото: Banksy/dpa/picture alliance

Хто криється за псевдонімом Бенксі, досі не відомо. Відомо лише, що митець родом з Бристоля. Наприкінці 1990-х років він перебрався до Лондона й почав створювати мурали в особливо підібраних місцях і з чіткими меседжами, як, наприклад, і створений 2016 року мурал в англійській початковій школі у містечку Вітчерч.

Війна - це не дитяча гра, мурал в початковій школі у містечку Вітчерч Фото: picture-alliance/dpa/N.Munns