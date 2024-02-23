Німецька преса і дебати щодо Taurus: Шольц має здолати страх

Дебати та голосування в Бундестазі одразу щодо двох резолюцій, де згадується, зокрема, військова підтримка України з боку Німеччини, у п'ятницю, 23 лютого, активно коментує німецька преса. Головну увагу вони зосереджують на тому, що в ухваленому поданні урядової коаліції у складі соціал-демократів, Зелених та лібералів відсутній прямий заклик надати Україні крилаті ракети Taurus. Натомість депутати закликають уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) надати Україні "додатково необхідну далекобійну зброю".

Франкфуртська Frankfurter Allgemeine Zeitung коментує:

"Світлофорова" коаліція (як називають у Німеччині правлячу коаліцію за партійними кольорами. - Ред.), яка, за власним твердженням, не хоче, аби Україна зазнала поразки, продемонструвала у дебатах щодо Taurus свою нерішучість та суперечливість. Вона хоче надання "додатково необхідних далекобійних озброєнь" - під цим депутати коаліції розуміють крилаті ракети, але не обов'язково Taurus, як того вимагають (опозиційні. - Ред.) Християнсько-демократичний та Християнсько-соціальний союзи, які, втім, теж не продемонстрували одностайності. Стільки зусиль заради фарсу, за яким повністю губиться привід (дебатів та резолюцій. - Ред.). Україна прямо зараз потребує необхідного, аби рятувати життя. Кожна миролюбна країна має тут відчувати обов'язок (допомогти. - Ред.) - заради захисту самої себе, а не через спрагу до війни. З гуманітарних міркувань, а також для того, аби не закінчити так само. Для цього федеральний канцлер Шольц має здолати власний страх."

Neue Osnabrücker Zeitung з Оснабрюка пише:

"Шольцу потрібна підтримка (парламенту. - Ред.), і він не повинен її загубити. У питанні Taurus він уперто противиться вже давно. Очевидно, в цього є серйозні причини, які він не оголошує публічно. В іншому разі його відмову (надавати Україні крилаті ракети. - Ред.) важко виправдати. Україна, попри всі очікування, вже два роки чинить спротив одній із найбільших армій світу. Але останнім часом вона зазнала тяжких невдач. Тисячі людей загинули, велика частина країни лежить у руїнах. Україна досі може програти цю війну. Зміна Бундестагом свого курсу повинна мати наслідки. ППО та боєприпаси - Україні потрібно і те, й інше. Зараз. В іншому разі рішення (німецького парламенту. - Ред.) не варто паперу, на якому воно написане".

Видання Badische Zeitung з Фрайбурга зазначає:

"За всієї поваги до обережності Олафа Шольца: його фактична блокада в питанні Taurus заганяє Україну, що й без того перебуває у важкому становищі, ще більше в оборону. Володимир Путін дуже сильно радітиме. Як там звучала ця теза? Україна захищає також і свободу Європи? У Бундестазі мало що з цього відчувалося."

У поіменному голосуванні резолюцію щодо надання "додаткової далекобійної зброї" підтримав 381 депутат, проти висловилися 284 Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Rheinische Post з Дюссельдорфа коментує:

"Світлофорова" коалція домоглася свого - рішення, чи надавати Україні крилаті ракети і, якщо надавати, то які, федеральний уряд залишає за собою і має при цьому мандат Бундестагу. При цьому однозначності в цьому рішенні немає, що часто варто критики, але не в цьому випадку. Бо надання зброї, за допомогою якої можливі удари по Москві, має далекоглядні наслідки. Опозиції легше поставити на голосування документ, де однозначно згадується Taurus, ніж федеральному канцлеру. Адже зрештою Олаф Шольц є тим, хто відповідає за рішення. Складена ним присяга зобов'язує його убезпечити німецький народ від завданої шкоди. Від перших днів російського нападу він дотримується чіткої лінії: Україна не повинна програти, але водночас конфлікт не повинен призвести до Третьої світової війни. Тому (Шольц діє за принципом. - Ред.) відданості Альянсу, замість самостійних ходів, в комбінації з певною обережністю".

Видання Ludwigsburger Kreiszeitung з Людвігсбурга пише:

"Лавірування фракцій "світлофорної" коаліції - це просто сором. Ще більш незручною вся ця ситуація виглядає через те, що голова оборонного комітету Бундестагу та очільниця списку Вільної демократичної партії на виборах до Європарламенту Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) проголосувала за подання фракції ХДС/ХСС, де Taurus згадуються прямо. Знехтувавши фракційною дисципліною (адже решта фракції ВДП голосувала проти подання опозиції. - Ред.), вільна демократка подарувала лідеру опозиції Фрідріху Мерцу (Friedrich Merz) короткий тріумф. Але Україні цим не допоможеш. І в цьому проблема: військова ситуація в Україні стає дедалі важчою, тоді як політики в Берліні влаштовують захопливі дебати без цінності для країни, яка запекло бореться за своє виживання. Спільне подання (опозиції та влади. - Ред.) було б кращим сигналом. Демонстрація солідарності, безумовно, вітається. Але потрібні зброя та боєприпаси у великому обсязі".