Шольц продовжує виступати проти надання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "цілком" підтримує пропозицію правлячої коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus. Про це в середу, 21 лютого, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Напередодні парламентські коаліційні фракції представили проєкт резолюції Бундестагу, в якому закликали розширити експорт зброї в Україну, зокрема "додаткових необхідних систем далекобійної зброї та боєприпасів", бо це допоможе "забезпечити цілеспрямовані атаки на стратегічно важливі цілі, розташовані далеко в тилу російського агресора". Проте ракети Taurus у тексті прямо не згадуються.

Гебештрайт сказав, що думка Шольца щодо цього питання не змінилася. Тим часом, як пише агентство Reuters, у німецькій коаліції поширюється невдоволення позицією канцлера, особливо в лавах "зелених" і Вільної демократичної партії (крім них до коаліції входить Соціал-демократична партія (СДПН) Шольца).

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У пропозиції опозиції про допомогу ЗСУ є Taurus

Після внесення коаліційної резолюції в опозиційному блоці ХДС/ХСС заявили, що винесуть на обговорення Бундестагу власну пропозицію щодо розширення військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ), в якій прямо озвучать заклик до постачання Taurus. Обговорення в парламенті заплановані на четвер, 22 лютого.

Голова оборонного комітету, "вільна демократка" Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) уже заявила, що голосуватиме за проєкт опозиції, хоча минулого разу його не підтримала.

Taurus - одні з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Уряд України офіційно запросив їх у Німеччини в травні 2023 року. Шольц на початку жовтня відмовив у постачанні - через побоювання, що ЗСУ застосовуватимуть німецькі ракети для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії. Вони здатні вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери. Як зауважує агентство dpa, Москва знаходиться трохи менше ніж за 500 км від українського кордону, тобто в межах дальності польоту "Таурусів".