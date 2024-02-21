Шольц продовжує виступати проти надання Україні ракет Taurus

Шольц продовжує виступати проти надання Україні ракет Taurus21 лютого 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "цілком" підтримує пропозицію правлячої коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus. Про це в середу, 21 лютого, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).
Напередодні парламентські коаліційні фракції представили проєкт резолюції Бундестагу, в якому закликали розширити експорт зброї в Україну, зокрема "додаткових необхідних систем далекобійної зброї та боєприпасів", бо це допоможе "забезпечити цілеспрямовані атаки на стратегічно важливі цілі, розташовані далеко в тилу російського агресора". Проте ракети Taurus у тексті прямо не згадуються.
Гебештрайт сказав, що думка Шольца щодо цього питання не змінилася. Тим часом, як пише агентство Reuters, у німецькій коаліції поширюється невдоволення позицією канцлера, особливо в лавах "зелених" і Вільної демократичної партії (крім них до коаліції входить Соціал-демократична партія (СДПН) Шольца).
Читайте також: Шольц ухилився від питань про Taurus і вступ України в НАТО
У пропозиції опозиції про допомогу ЗСУ є Taurus
Після внесення коаліційної резолюції в опозиційному блоці ХДС/ХСС заявили, що винесуть на обговорення Бундестагу власну пропозицію щодо розширення військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ), в якій прямо озвучать заклик до постачання Taurus. Обговорення в парламенті заплановані на четвер, 22 лютого.
Голова оборонного комітету, "вільна демократка" Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) уже заявила, що голосуватиме за проєкт опозиції, хоча минулого разу його не підтримала.
Taurus - одні з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Уряд України офіційно запросив їх у Німеччини в травні 2023 року. Шольц на початку жовтня відмовив у постачанні - через побоювання, що ЗСУ застосовуватимуть німецькі ракети для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії. Вони здатні вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери. Як зауважує агентство dpa, Москва знаходиться трохи менше ніж за 500 км від українського кордону, тобто в межах дальності польоту "Таурусів".