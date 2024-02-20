Німецька коаліція просить уряд про далекобійну зброю для ЗСУ

Коаліційні партії Бундестагу підготували проєкт резолюції щодо надання Україні "додаткових далекобійних систем і боєприпасів", але прямої згадки про крилаті ракети Taurus там немає. Голосування планується цього тижня.

Партії німецького парламенту (Бундестаг), які входять до урядової коаліції, підготували проєкт резолюції щодо надання Україні "додаткових далекобійних систем і боєприпасів", але без прямої згадки в ньому про крилаті ракети Taurus.

Як повідомили у вівторок, 20 лютого, німецькі журнал Stern і агентство dpa з посиланнями на проєкт документа, голосування щодо цієї пропозиції має відбутися в Бундестазі до кінця тижня, орієнтовно - в четвер, 22 лютого.

У проєкті вказується, що це озброєння надасть Україні можливість наносити "цілеспрямовані удари відповідно до міжнародного права по стратегічно значущих цілях далеко в тилу російського агресора". Про які саме системи озброєння йдеться, в документі не уточнюється.

Німецька опозиція вимагає Taurus

В опозиційній фракції ХДС/ХСС уже заявили, що підтримають пропозицію лише якщо до неї включать Taurus. Нинішню версію проєкту експерт ХДС з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) назвав в інтерв'ю RTL і n-tv "заплутаним коаліційним формулюванням".

Представник ХДС/ХСС Матіас Міддельберґ (Mathias Middelberg) також зазначив, що "заявка могла би бути чіткішою". За його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) є занадто стриманим у цьому питанні, "щоб не сказати, що він блокує".

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Голоси в коаліції за Taurus

Голова парламентського комітету з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) з коаліційної Вільної демократичної партії (ВДП) звинуватила "керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і впертість канцлера" в тому, що проєкті прямо не вказані ракети Taurus.

"Для нас, вільних демократів, ці системи зброї можуть означати лише крилаті ракети Taurus. Не вистачає лише одного слова, щоб зробити це правильно. Я особисто проголосую цього тижня за пропозицію ХДС/ХСС", - сказала вона в коментарі Bild.

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Як повідомлялося, Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Уряд України офіційно запросив у Німеччини ці ракети в травні 2023 року. Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня відмовився постачати їх - через побоювання, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії.

Taurus здатні вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери. Як зауважує dpa, Москва знаходиться трохи менше ніж за 500 км від українського кордону, тобто в межах дальності польоту цих ракет.

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