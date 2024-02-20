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КонфліктиНімеччина

Німецька коаліція просить уряд про далекобійну зброю для ЗСУ

Дмитро Шварц
20 лютого 2024 р.

Коаліційні партії Бундестагу підготували проєкт резолюції щодо надання Україні "додаткових далекобійних систем і боєприпасів", але прямої згадки про крилаті ракети Taurus там немає. Голосування планується цього тижня.

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Ракети Taurus на винищувачі (фотоілюстрація)
Винищувач Tornado, оснащений керованою ракетою TaurusФото: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa/picture alliance

Партії німецького парламенту (Бундестаг), які входять до урядової коаліції, підготували проєкт резолюції щодо надання Україні "додаткових далекобійних систем і боєприпасів", але без прямої згадки в ньому про крилаті ракети Taurus.

Як повідомили у вівторок, 20 лютого, німецькі журнал Stern і агентство dpa з посиланнями на проєкт документа, голосування щодо цієї пропозиції має відбутися в Бундестазі до кінця тижня, орієнтовно - в четвер, 22 лютого.

У проєкті вказується, що це озброєння надасть Україні можливість наносити "цілеспрямовані удари відповідно до міжнародного права по стратегічно значущих цілях далеко в тилу російського агресора". Про які саме системи озброєння йдеться, в документі не уточнюється.

Німецька опозиція вимагає Taurus

В опозиційній фракції ХДС/ХСС уже заявили, що підтримають пропозицію лише якщо до неї включать Taurus. Нинішню версію проєкту експерт ХДС з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) назвав в інтерв'ю RTL і n-tv "заплутаним коаліційним формулюванням".

Представник ХДС/ХСС Матіас Міддельберґ (Mathias Middelberg) також зазначив, що "заявка могла би бути чіткішою". За його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц  (Olaf Scholz) є занадто стриманим у цьому питанні, "щоб не сказати, що він блокує".

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Голоси в коаліції за Taurus

Голова парламентського комітету з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) з коаліційної Вільної демократичної партії (ВДП) звинуватила "керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і впертість канцлера" в тому, що проєкті прямо не вказані ракети Taurus.

"Для нас, вільних демократів, ці системи зброї можуть означати лише крилаті ракети Taurus. Не вистачає лише одного слова, щоб зробити це правильно. Я особисто проголосую цього тижня за пропозицію ХДС/ХСС", - сказала вона в коментарі Bild. 

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Як повідомлялося, Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Уряд України офіційно запросив у Німеччини ці ракети в травні 2023 року. Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня відмовився постачати їх - через побоювання, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії.

Taurus здатні вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери. Як зауважує dpa, Москва знаходиться трохи менше ніж за 500 км від українського кордону, тобто в межах дальності польоту цих ракет.

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Може вражати бункери: на що здатні ракети Taurus

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