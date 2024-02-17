Шольц ухилився від питань про Taurus і вступ України в НАТО

Німецький канцлер ухилився на Мюнхенській конференції з безпеки від прямих відповідей на запитання, чому не надає ЗСУ далекобійні ракети Taurus та чи підтримає вступ України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні влітку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 17 лютого, ухилився від прямих відповідей на запитання, чому ФРН не надає Збройним силам України (ЗСУ) далекобійні крилаті ракети Taurus та чи підтримає він вступ України в НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу влітку.

Шольц про Taurus для ЗСУ

Запитання ведучої, чому Німеччина не передає Україні Taurus, Шольц назвав "дивним", адже, за його словами, всі знають, що ФРН найбільше в Європі витрачає на військову допомогу Україні та надає їй "все необхідне, щоб мати шанс захистити свою країну".

"Важливо, що ми приймаємо правильні рішення за нинішнього сценарію. Ми маємо збільшити виробництво боєприпасів, озброєння... Ми крок за кроком вирішуємо, що потрібно зробити в потрібний момент", - сказав він.

Канцлер не відповів прямо і на уточнююче запитання, чи не виключає він надання ЗСУ цих ракет у майбутньому. "Ми робитимемо достатньо і будемо потужними в підтримці України", - сказав Шольц. Ведуча відреагувала на таку відповідь реплікою "Політик", що викликало сміх та аплодисменти в залі.

Читайте також: Зеленський знову просить ракети Taurus. Чим відповідає Берлін?

Шольц про вступ України в НАТО

Народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") запитав у Шольца, чи підтримає він вступ України в НАТО на липневому саміті Альянсу в США. Той відповів, що "є чітке рішення саміту у Вільнюсі", як рухатись в цьому питанні, у деталі якого зараз немає сенсу вдаватись, але лідери "написали щиро те, що мали на увазі".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції, визнав, що не всі країни-члени НАТО зараз підтримують вступ України. "Це союзницьке рішення і не всі лідери це поки що підтримують", - сказав він. Зеленський додав, що зі свого боку робитиме все, щоб наближувати Україну до Альянсу.

Читайте також: Україну не чекає прогрес щодо вступу в НАТО на саміті цього року - Великобританія