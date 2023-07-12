Кулеба: НАТО продемонструвало брак політичної волі

Не надавши чіткого запрошення Україні в НАТО, Альянс продемонстрував брак політичної волі, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, країни-члени не мають тримати Київ у "підвішеному стані".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Північноатлантичний альянс продемонстрував брак політичної волі на саміті у Вільнюсі у вівторок, 11 липня. Альянс не повинен тримати "всю ситуацію та Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство", сказав він в інтерв'ю Bloomberg .

На переконання міністра, всі умови для того, щоби Київ отримав запрошення, вже створені. Україна продовжить працювати з членами НАТО над графіком, додав він. "Чим коротшим той буде, тим краще для всіх", - наголосив Кулеба.

Зеленський розкритикував НАТО за формулювання

Перед відкриттям саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський назвав безпрецедентною та абсурдною відсутність часових рамок і висування умов для запрошення України в НАТО.

На його думку, формулювання союзників є "можливістю торгуватися членством України в НАТО у переговорах з Росією".

НАТО усунуло ПДЧ для Києва

На самому саміті у Вільнюсі лідери НАТО погодилися, що майбутнє України - в Альянсі, але не надали Києву запрошення або графіку вступу до оборонного союзу.

Водночас НАТО зняло вимогу щодо виконання Україною плану дій щодо членства (ПДЧ), фактично усунувши один із необхідних кроків на шляху Києва до Альянсу.

Зеленський не коментував фінальну декларацію першого дня саміту НАТО.

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