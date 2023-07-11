Зеленський назвав абсурдним проєкт рішення саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський розчарований відсутністю часових рамок і для запрошення України в НАТО, і для її членства в Альянсі.

Безпрецедентними і абсурдними назвав президент України Володимир Зеленський відсутність часових рамок і формулювання умов для запрошення України в НАТО. "Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - написав Зеленський у Telegram у вівторок, 11 липня, перед відкриттям саміту Альянсу у Вільнюсі.

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На переконання Зеленського, формулювання союзників лише щодо запрошення України в НАТО є "можливістю торгуватися членством України в НАТО у переговорах з Росією". "Для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність - це слабкість", - наголосив Зеленський, який прямує до Вільнюса як спеціальний гість саміту.

Напередодні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що переговори щодо заключної декларації саміту Північноатлантичного альянсу щодо України ще тривають, і він не коментуватиме формулювання, які там будуть прописані. Столтенберг нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ Україні було запропоновано пакет, що передбачає практичну підтримку для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО, створення Ради НАТО-Україна для консультацій, а також зняття вимоги щодо Плану дій щодо членства заради прискорення процедури прийому України до Альянсу. Утім, усі рішення мають ухвалити глави держав і урядів 31 члена НАТО на саміті, який триватиме 11-12 липня.

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Як відомо, проти вступу до НАТО країни, яка перебуває у стані війни, за даними агентства AFP, виступають, насамперед, США і Німеччина. Не можуть члени НАТО досягти і згоди щодо того, як швидко і за яких умов України може приєднатися до Альянсу після війни. Відсутність єдності означає, що ні дати, ні прямого запрошення Україні до вступу в Альянс на саміті не відбудеться, пише Reuters.

Тим часом Київ розраховував отримати на вільнюському саміті НАТО чітке запрошення до членства в Альянсі, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО.