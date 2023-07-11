  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Зеленський назвав абсурдним проєкт рішення саміту НАТО

Олена Перепадя
2 год. тому

Президент України Володимир Зеленський розчарований відсутністю часових рамок і для запрошення України в НАТО, і для її членства в Альянсі.

https://p.dw.com/p/4Titj
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Yuriy Dyachyshyn/AFP/Getty Images

Безпрецедентними і абсурдними назвав президент України Володимир Зеленський відсутність часових рамок і формулювання умов для запрошення України в НАТО. "Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - написав Зеленський у Telegram у вівторок, 11 липня, перед відкриттям саміту Альянсу у Вільнюсі.

Читайте також: Гарантії для України і вступ Швеції: у Вільнюсі стартує саміт НАТО

На переконання Зеленського, формулювання союзників лише щодо запрошення України в НАТО є "можливістю торгуватися членством України в НАТО у переговорах з Росією". "Для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність - це слабкість", - наголосив Зеленський, який прямує до Вільнюса як спеціальний гість саміту.

Напередодні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що переговори щодо заключної декларації саміту Північноатлантичного альянсу  щодо України ще тривають, і він не коментуватиме формулювання, які там будуть прописані. Столтенберг нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ Україні було запропоновано пакет, що передбачає практичну підтримку для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО, створення Ради НАТО-Україна для консультацій, а також зняття вимоги щодо Плану дій щодо членства заради прискорення процедури прийому України до Альянсу. Утім, усі рішення мають ухвалити глави держав і урядів 31 члена НАТО на саміті, який триватиме 11-12 липня.

Читайте також: Коментар: Більше, ніж Україна. У Вільнюсі НАТО визначить своє майбутнє

Як відомо, проти вступу до НАТО країни, яка перебуває у стані війни, за даними агентства AFP, виступають, насамперед, США і Німеччина. Не можуть члени НАТО досягти і згоди щодо того, як швидко і за яких умов України може приєднатися до Альянсу після війни. Відсутність єдності означає, що ні дати, ні прямого запрошення Україні до вступу в Альянс на саміті не відбудеться, пише Reuters.

Тим часом Київ розраховував отримати на вільнюському саміті НАТО чітке запрошення до членства в Альянсі, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. 

"НАТО хоче мати ЗСУ в Альянсі": військові про вступ в НАТО

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

t.me
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Держсекретар США Ентоні Блінкен (л) та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Блінкен: На саміті НАТО Україна отримає потужну підтримку

Політика22 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українське село Невір, що в трьох кілометрах від кордону з Білоруссю

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Суспільство8 год. тому
external

Що залишила після себе повінь у Херсоні

Що залишила після себе повінь у Херсоні

Суспільство24 год. тому02:54 хв.
Висотна будівля у Вільнюсі, де відбудеться саміт НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна у центрі уваги

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна у центрі уваги

Конфлікти10 липня 2023 р.
Танк Leopard 2 на навчаннях у Німеччині (архівне фото)

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Політика10 липня 2023 р.
Шавкат Мірзійоєв

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Політика9 липня 2023 р.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика7 липня 2023 р.
На головну сторінку