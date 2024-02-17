Зеленський: Готовий поїхати з Трампом на фронт

Виступаючи на Мюнхенській конференції, Зеленський сказав, що готовий з'їздити з Трампом на фронт, що "диктатори на канікули не йдуть", що жодна країна Європи не готова до вторгнення РФ, а Путіна або посадять, або вб'ють.

Президент України Володимир Зеленський готовий прийняти в Україні колишнього президента США Дональда Трампа, який прагне знову переобратися на виборах у листопаді, та з'їздити з ним на фронт. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи готовий запросити Трампа в Україну, після виступу на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, 17 лютого.

"Я його публічно запросив. Але це залежить від його бажання. Звичайно, ми готові, тому що представники обох партій (Демократичної та Республіканської) повинні знати, що відбувається. Ми вдячні за двопартійну підтримку. Всі вони знають, що ми відкриті, і ми завжди хочемо, щоб вони знали справді, що відбувається на цій війні. Якщо пан Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт", - сказав президент.

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Зеленський: Диктатори на канікули не йдуть

У виступі перед запитаннями Зеленський закликав пам'ятати, що "диктатори на канікули не йдуть", очевидно апелюючи до рішення Палати представників США, у якій республіканці мають більшість, оголосити перерву в роботі до кінця лютого без ухвалення рішення про виділення Україні додаткової допомоги, тоді як затверджені на зброю для ЗСУ кошти в американському бюджеті вичерпались.

Після виступу Зеленського запитали, що б він сказав республіканцям, які блокують виділення допомоги Україні. "А нас показують по телевізору? Тоді я не буду коментувати", - сказав він, але додав, що матиме зустрічі з сенаторами і "говоритиме досить детально, бо вони мають розуміти, що відбувається".

Президент зазначив, що публічно не хотів би надсилати негативні сигнали США, бо ті дуже багато чого зробили для України. "Нам просто треба працювати однією командою. Ось відповідь. Якщо Україна буде сама, ви розумієте, що станеться - Росія нас зруйнує, зруйнує Балтику, зруйнує Польщу", - сказав він.

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Зеленський: Європа не готова до агресії Росії

При цьому президент вважає, що європейські країни не готові до такого розвитку подій.

"Якщо ви пам'ятаєте, що відбувалось в Україні в 2014 році - наші люди були не готові до війни, до швидкої окупації Криму і частини Донбасу, а потім протягом восьми років люди почали ставати готовими до такої агресії, зокрема психологічно. Дай Бог, не буде нападів Росії на вас, але я думаю, що в Європі сьогодні немає жодної країни, яка була б готовою до вторгнення психологічно", - пояснив він.

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Зеленський: Путіна або посадять, або вб'ють

Під час свого виступу Зеленський також заявив, що після "вбивства" російського опозиціонера Олексія Навального було б "абсурдно сприймати" президента РФ Володимира Путіна легітимним.

"Він головоріз, який утримує владу через насильство та корупцію. Прибуття на його так звану інавгурацію, потиск його руки та визнання його як рівного було би презирством до природи політичної влади. Можна по-різному ставитися до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення та примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де повинна завершитись кар'єра Путіна. Він має лише дві опції попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього", - заявив Зеленський.