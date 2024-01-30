Зеленський знову просить Taurus. Чим відповідає Берлін?

Український президент Зеленський дав велике інтерв'ю Першому каналу німецького телебачення. Ішлося і про німецькі крилаті ракети Taurus, які Київ давно просить в уряду в Берліні.

"Надіюся, що рішення (щодо ракет Taurus для України. - Ред.) буде якимось чином інше", - сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ведучої недільного токшоу на Першому каналі німецького телебачення (ARD) Карен Міозґи (Caren Miosga). Він нагадав про те, що Бундестаг у січні відмовився підтримати проєкт резолюції з вимогою передати Києву німецькі крилаті ракети дальністю дії 500 кілометрів. А уряд Німеччини вже давно вагається і поки що не наважується надати Україні цю зброю.

Зеленський стримано відповідав на питання про ракети, говорив, що це питання "не стосується лише Олафа", маючи на увазі канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), але в його словах відчувалося розчарування відмовою Берліна надати ракети, про які Київ просить Німеччину з травня минулого року.

Як реагують у німецькому уряді на слова українського президента в інтерв'ю ARD?

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Ракети та довіра Києву

"Це одвічна тема. І нічого нового я вам сказати не можу", - лаконічно відповів на запитання про ракети Taurus офіційний представник канцлера Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) на урядовій пресконференції в понеділок, 29 січня.

Штефан Гебештрайт - "тінь" канцлера Олафа Шольца Фото: MICHELE TANTUSSI/AFP

Багато хто в Німеччині вважає, що відмова канцлера постачати Україні крилаті ракети великої дальності пояснюється його побоюванням, аби ЗСУ не почали обстрілювати ними Москву, до якої суто теоретично Taurus може долетіти. Наскільки виправдані такі побоювання? Чи німецький уряд цілком і повністю довіряє Києву у його стратегії оборони від російського вторгнення?

"Німецький уряд, Німеччина після США посідає друге місце як за обсягом фінансової, так і військової допомоги Україні. Це і є відповідь на ваше запитання", - сказав Гебештрайт, звертаючись до кореспондента DW.

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Берлін очікує від партнерів ЄС більшої допомоги Україні

Водночас він підтвердив інформацію про те, що канцлер очікує від партнерів Німеччини у Євросоюзі нарощування постачань зброї Україні. Протягом трьох тижнів Щольц, за словами Гебештрайта, "проводив телефоном інтенсивні переговори зі своїми колегами в інших європейських столицях" і попросив голів Єврокомісії та Європейської Ради Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та Шарля Мішеля внести це питання до порядку денного спеціального саміту ЄС у четвер, 1 лютого, у Брюсселі.

Вчергове нагадавши про три принципи, якими керується Німеччина у постачанні озброєнь Україні - допомагати в силу можливостей, допомагати так, щоб не виявитися втягнутими у війну, та допомагати у тісній кооперації з союзниками, - Гебештрайт звернув увагу на те, що "у багатьох країнах говорять про необхідність більше допомагати Україні, але коли справа доходить до конкретики, реалізація, схоже, стає дедалі складнішою".

У Берліні виходять із того, що війна Росії проти України триватиме ще довго, що при цьому йдеться, як висловився Гебештрайт, про "битву ресурсів", а тому треба подбати про те, щоб Україна могла ще довго чинити опір. Німеччина у державному бюджеті на поточний рік виділила 7,4 мільярда євро на постачання озброєнь Україні. Як наголосив представник канцлера, це більш ніж половина суми військової допомоги, яку надають Києву всі інші країни ЄС разом.

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А якщо президентом США стане Трамп?

У згаданому інтерв'ю першому каналу німецького телебачення Зеленський заявив, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США він очікує, що Німеччина візьме на себе головну роль в організації військової допомоги Україні. Чи готовий канцлер до цього?

Джо Байден і Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого 2023 Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

"Якщо від усієї західної військової допомоги відняти американську, то чисто арифметично так воно і буде без будь-яких зусиль з нашого боку, але який у цьому сенс, - спробував пожартувати Гебештрайт. - Зрозуміло, що Європейському Союзу треба робити набагато більше, але водночас канцлер переконаний, що чинний президент (Джо Байден. - Ред.) має великі шанси на переобрання".

А крім того, додав він, не слід забігати вперед і вірити всіляким домислам щодо ставлення США до України, якщо "президентом стане людина, яку не звуть Джо Байден".