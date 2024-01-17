Бундестаг не підтримав пропозицію про ракети Taurus для ЗСУ

Німецькі парламентарі провалили голосування щодо заклику до уряду передати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Коаліція не захотіла голосувати за "відверто непристойну" пропозицію опозиціонерів з ХДС/ХСС.

Німецький Бундестаг відхилив у середу, 17 січня, пропозицію опозиції схвалити резолюцію з вимогою до уряду надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Голосування було поіменним: "за" висловилися 178 депутатів, проти - 485, утрималися - троє депутатів.

Опозиційні ХДС/ХСС сподівалися на підтримку вільних демократів (ВДП) і "зелених", які входять до правлячої коаліції, і раніше висловлювали підтримку надання Україні Taurus. Втім, "за" проголосували лише 178 парламентарів, що навіть менше, ніж сама фракція ХДС/ХСС, пише агенція AFP.

Щоб внести цю пропозицію ХДС/ХСС використала дебати щодо річного звіту комісара з питань оборони за 2022 рік. Напередодні голосування кілька депутатів від партії "Зелених" і парламентарка від ВДП, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), які виступають за передачу Україні Taurus, дали зрозуміти, що не хочуть голосувати разом з ХДС/ХСС.

За інформацією видання Der Spiegel, Штрак-Ціммерманн назвала "відверто непристойним" пов'язувати пропозицію щодо "Таурусів" з дебатами про річний звіт комісара з питань оборони. Тим часом віце-канцлер Роберт Габек з партії "Зелених" заявив у Бундестазі, що при постачанні зброї в Україну завжди важливо враховувати, "що Німеччина не стає прямою стороною війни".

Taurus вважається однією з найсучасніших крилатих ракет повітряного базування, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Ці ракети можуть знаходити ціль з великої висоти та відстані, а також знищувати добре захищенні цілі, приміром, бункерні системи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня 2023 року відмовився постачати Україні Taurus. Це було пов'язано з його побоюваннями, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, адже радіус дії цих ракет - 500 кілометрів.

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