Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн - німецька політикиня (ВДП). Ціммерманн входить до складу Бундестагу з 2017 року, а з 2021 року очолює парламентський комітет з питань оборони.

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