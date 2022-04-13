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Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн - німецька політикиня (ВДП). Ціммерманн входить до складу Бундестагу з 2017 року, а з 2021 року очолює парламентський комітет з питань оборони.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн".
Спілка платників податків та депутати Бундестагу закликали Ґергарда Шредера відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно представляють колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.