Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн - німецька політикиня (ВДП). Ціммерманн входить до складу Бундестагу з 2017 року, а з 2021 року очолює парламентський комітет з питань оборони.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн".

Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї

Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї 13.04.2022

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн після візиту до Львова розповіла в інтерв'ю DW, як Німеччина допоможе Україні протистояти військам РФ.
ФРН розглядає створення протиракетного щита для захисту від РФ

ФРН розглядає створення протиракетного щита для захисту від РФ 28.03.2022

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив, що на тлі загрози Росії уряд ФРН обговорює можливість розміщення в країні системи ПРО за прикладом Ізраїлю.
Візит Шольца до Москви: що канцлер ФРН може запропонувати Путіну?

Візит Шольца до Москви: що канцлер ФРН може запропонувати Путіну? 15.02.2022

Одні називають візит канцлера ФРН до Москви ледь не буденним, інші - останнім шансом відвернути війну, треті вважають, що Шольц має щось запропонувати Путіну заради збереження миру в Європі.
Ґергарда Шредера висунули до ради директорів Газпрому замість зятя Назарбаєва

Ґергарда Шредера висунули до ради директорів "Газпрому" замість зятя Назарбаєва 05.02.2022

Спілка платників податків та депутати Бундестагу закликали Ґергарда Шредера відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно представляють колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.
Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю 21.01.2022

Заборона поставок зброї до кризових регіонів прописана в коаліційній угоді нинішнього німецького уряду. Утім, останнім часом навіть всередині коаліції лунає дедалі більше закликів переглянути цю позицію.

Україна просить у Німеччини бойові кораблі та зенітні комплекси

Україна просить у Німеччини бойові кораблі та зенітні комплекси 19.01.2022

Уряд ФРН відмовився постачати зброю Україні, яка перебуває у стані конфлікту з РФ. Посол України у Німеччині Мельник продовжує наполягати на необхідності поставок та називає конкретні види озброєнь.

Голова комітету Бундестагу: Не може бути переговорів з РФ без деескалації

Голова комітету Бундестагу: Не може бути переговорів з РФ без деескалації 12.01.2022

Очільниця комітету з питань оборони Бундестагу Штрак-Ціммерманн назвала зосередження російських військ на українських кордонах "грою м'язів" та закликала Росію до деескалації.