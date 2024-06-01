Штрак-Ціммерманн: Не можна дозволити Путіну йти вперед

Путін не збирається зупинятися, тому добре, що в України тепер є можливість завдавати ударів німецькою зброєю по військових цілях у РФ, заявила в інтерв'ю DW Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

Уряд ФРН дозволив Україні використовувати зброю, що поставляється їй Німеччиною, для завдання ударів по військових цілях на території Росії. Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) є переконаною прихильницею Києва і не раз критикувала нерішучість німецького уряду в питаннях військової підтримки України. DW попросила політикиню прокоментувати рішення офіційного Берліна.

DW: Україна отримала від США та інших країн, включно з Німеччиною, добро на удари по військових об'єктах на території Росії західною зброєю. Чи вітаєте Ви це рішення?

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн: Так, я відчуваю величезне полегшення. І дуже вдячна федеральному канцлеру за те, що він погодився на цей варіант, який відповідає міжнародному праву, і дав Україні можливість використовувати зброю, яку ми постачаємо, для ударів по військових об'єктах на російській території, з яких, як ми знаємо, завдаються руйнівні удари по українських містах. Те, що такий дозвіл отримано, - хороша новина для України.

Але російський президент, Кремль уже попередив, що це може мати наслідки. Чого варто побоюватися?

Будь-які попередження слід сприймати всерйоз. Але якщо говорити прямо, то Кремль, звісно, теж знає, що він уразливий. Путін знає Німеччину, він розмовляє нашою мовою і знає, що погрози з його вуст призводять до певного заціпеніння тут, але ми не повинні цього допускати.

В іншому разі Україна програє цю війну, і це може безпосередньо позначитися на Німеччині. Не можна дозволити Путіну просто йти вперед і вважати, що в якийсь момент він зупиниться. Він не збирається зупинятися, тому добре, що тепер в України є можливість атакувати військові об'єкти на території Росії.

Мабуть, насамперед це може допомогти сповільнити наступ на Харків. І все ж залишається питання, що станеться, якщо російський винищувач буде збитий із західної зброї в російському повітряному просторі?

Це означає лише те, що у Росії поменшає на один літак, який прямував в Україну, щоб здійснювати удари і вбивати українців.

Чи не побоюєтеся Ви, як і багато людей у Німеччині, що це може означати крок до третьої світової війни?

Я абсолютно розумію, що люди можуть висловлювати такі побоювання. Наша робота як політиків якраз і полягає в тому, щоб пояснити, що станеться, якщо ми не ухвалимо такого рішення. Необхідно розуміти, що в такому разі російська армія вийде на західний кордон України. Тоді ці війська опиняться безпосередньо перед кордоном НАТО, який ми теж захищаємо. Якщо ми не зупинимо їх, то в підсумку під загрозою опиняться і наша територія, і наші військові. Тому що якщо Росія нападе на Польщу або іншу країну НАТО, наприклад на країни Балтії, то ми, німці, теж будемо втягнуті у війну. Якщо ви цього не хочете, то повинні ускладнити життя Путіну в його агресії проти України.

Якщо німецький уряд в описаних межах дає добро на удари по території Росії, то як бути з німецькою зброєю? Чи послідує за зеленим світлом, так би мовити, відповідна зброя?

Я не можу вам зараз сказати, що надає Україні Бундесвер - це стосується і нашої безпеки. Але якщо Україна отримала від нас зброю, здатну завдавати таких ударів, то вона буде використана: зелене світло вже дано. Обмеження означає - тільки військові цілі. Але це само собою зрозуміло. У цьому і полягає різниця між тими, хто допомагає Україні, і Росією. Росія, або Путін, навмисно атакує цивільні об'єкти: магазини, дитячі садки, об'єкти цивільної інфраструктури. Іншими словами, війна Росії спрямована не на військових, а на те, щоб зрівняти Україну з землею. І коли ви бачите фотографії східної України, там в окремих місцях не залишилося жодної цілої будівлі.

Чому український президент і українська армія повинні дотримуватися заявлених обмежень на використання західної зброї? Чому вони не можуть зробити наступний крок, атакуючи інші цілі в Росії?

Тому що Україна і ми - партнери. І є відповідні домовленості. За ті два роки і два місяці, що ми підтримуємо Київ, вони завжди дотримувалися цього правила. Президент Зеленський знає, що якщо він цього не зробить, то втратить нашу підтримку. Він попросив дозволити удари по військових об'єктах на російській території. Він - надійний партнер, тому немає абсолютно жодних підстав звинувачувати його в тому, що він порушить домовленості.