Шольц про дозвіл бити по РФ: Треба уникнути великої війни

Після дозволу ЗСУ бити німецькою зброєю по цілях у Росії канцлер ФРН наголосив на необхідності запобігти війні між Росією і НАТО. А міністр оборони заявив, що поновлення дебатів про далекобійні ракети Taurus не буде.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) після того, як його уряд дозволив Україні завдавати ударів німецькою зброєю по цілях у Росії, виступив на захист своєї політики.

"Ми повинні уникнути великої війни - війни між Росією та НАТО. Водночас ми повинні подбати про те, щоб Україна могла захистити свою незалежність і суверенітет", - сказав Шольц на з'їзді католицької церкви в Ерфурті в п'ятницю, 31 травня.

"Ескалації не вдасться уникнути без розсудливості, без того, щоб ретельно обмірковувати кожен крок щодо того, що він може означати в плані загрози ескалації. Важливо також ретельно координувати дії зі своїми союзниками. Ми постійно робимо це, і я можу всіх запевнити в тому, що ми завжди діятимемо на основі цієї максими, яким би сильним не був тиск", - зазначив канцлер.

При цьому Шольц нагадав, що Німеччина вже надала або гарантувала військову допомогу Україні на 28 мільярдів євро. "Це нагально необхідно. У них має бути все, щоб мати можливість захищатися", - наголосив він.

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Пісторіус: Дебати про Taurus відновлювати не будуть

Своєю чергою міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) назвав рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових цілей у РФ стратегічною адаптацією до ситуації, що змінюється.

"Це рішення правильне. Так ми завжди чинили з самого початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, відповідно скоригували нашу стратегію", - сказав він під час візиту в Молдову.

Водночас міністр заявив, що уряд ФРН не буде відновлювати дебати про постачання Збройним силам України (ЗСУ) німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. Заяви Берліна та його партнерів про використання західної зброї для ударів по території РФ стосуються насамперед "оборонних боїв навколо Харкова, тому що близькість до кордону там особливо очевидна, пояснив Пісторіус.

Нагадаємо, уряд Німеччини сьогодні оголосив, що дозволяє ЗСУ застосовувати німецьку зброю для ударів по цілях у Росії поблизу Харківської області. Раніше Україні відповідний дозвіл дав президент США Джо Байден.

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