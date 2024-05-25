Наступ РФ на Харківщині: ДБР розслідує відступ підрозділів

ДБР розслідує кримінальне провадження щодо "самовільного залишення поля бою" окремими підрозділами ЗСУ на Харківщині. Зокрема йдеться про 125-у бригаду ТрО і підпорядковані їй підрозділи. У бригаді заперечують відступ.

Державне бюро розслідувань веде слідство у кримінальному провадженні щодо дій окремих підрозділів Збройних сил України під час наступу російських військ на півночі Харківської області. Провадження відкрите за статтями Кримінального кодексу "самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю", а також "недбале ставлення до військової служби", йдеться в ухвалі Ленінського районного суду Харкова.

За даними досудового розслідування, 10 травня під час штурмових дій військ РФ в районі низки населених пунктів Харківщини, зокрема сіл Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне та Гатище, "мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами".

Також зазначається, що командування 125-ої окремої бригади територіальної оборони (ТрО) та низки підпорядкованих їй підрозділів "не організували належним чином оборону позицій", що призвело до втрати самих позицій, військової техніки та особового складу.

Для проведення експертиз у цій справі, ДБР попросило суд надати доступ до документів, що стосуються рішень командирів військових формувань щодо виконання бойових розпоряджень, даних про укомплектованості підрозділів, стану фортифікаційного обладнання і інженерних загороджень "у місці події". Суд клопотання Бюро задовільнив.

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Командування 125-ої бригади спростовувало закиди

Невдовзі після початку наступу РФ у прикордонні Харківщини 10 травня в соцмережах почали з'являтися закиди на адресу 125-ої бригади ТрО стосовно відступу з позицій.

Після цього командир бригади Артур Горбенко заявив, що "підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках".

"Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі. Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!" - йшлося у його дописі, оприлюдненому на сторінці бригади у Facebook.

За кілька днів в іншому дописі в соцмережах бригади зазначили, що "стримали і стримують ворога практично на тих самих рубежах, де і стояли". За даними українського OSINT-проєкту DeepState, згодом Артура Горбенка зняли з посади командира бригади

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