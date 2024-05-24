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Сирьский: Війська РФ перекидають резерви у Вовчанськ

Степан Смишляєв
24 травня 2024 р.

У прикордонні Харківщини російські війська після невеликих успіхів зав'язли в боях і намагаються підтягнути резерви, повідомив головком ЗСУ. Найжорстокіші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
СирськийФото: Ukrainian Armed Forces via AFP

Після незначних успіхів під час наступу в прикордонні Харківської області російські війська "повністю зав'язли" у вуличних боях за Вовчанськ, їхні штурмові підрозділи понесли "дуже високі втрати", повідомив у п'ятницю, 24 травня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

"Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - зазначив він.

Головнокомандувач додав, що в районі Липців війська РФ також понесли "істотні втрати" і тепер перейшли до активної оборони, проводять мінування та вогневе ураження позицій українських підрозділів.

Війська РФ хочуть прорватися до Осколу біля Куп'янська

Стосовно ситуації на Куп'янському напрямку Сирський повідомив, що тривають бої в лісовому масиві на північ від міста. "Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл", - зазначив він.

На Донеччині інтенсивні бойові дії йдуть в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Росіяни намагаються "будь-якою ціною зачепитися за місто", використовуючи новітні танки Т-90М і бойові броньовані машини БМП-3, БМД-4.

Найжорстокіші бої - на Покровському і Курахівському напрямках

Сирський також зауважив, що найінтенсивніші та найжорсткіші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

Там росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі "шляхом наступальних і штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів".

Головком додав, що на інших напрямках "також неспокійно", але кількість та інтенсивність бойових дій значно менша. 

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