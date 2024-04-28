Сирський: Ситуація загострилась, ЗСУ відійшли від трьох сіл

Росія намагається розвинути наступ західніше Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. ЗСУ відійшли на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, розповів головнокомандувач.

Російська армія активно атакує по всій лінії фронту, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у неділю, 28 квітня.

"Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи", - написав Сирський у Facebook.

За його словами, відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби. "Цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась - на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ", - написав головнокомандувач.

Найскладніше - на Покровському і Курахівському напрямках

Сирський повідомив, що найскладніша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, де РФ задіяла до чотирьох бригад і намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

"Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг", - розповів головком.

За його словами, для посилення оборони на цих напрямках і заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність.

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"Гарячі точки" на інших напрямках

На Луганщині РФ намагається скористатися своєю перевагою в повітрі, ракетах і кількості артилерійських боєприпасів, а головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.

На Куп'янському напрямку основними напрямами зосередження зусиль РФ є села Стельмахівка та Берестове. "Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має", - написав головком.

На Сіверському напрямку РФ наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ. За словами Сирського, успіхів окупанти не мають, їхнє просування зупинене.

"На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас", - зауважив головком.

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Напружена обстановка на Півдні

Зберігається напружена обстановка на Півдні - в Запорізькій та Херсонській областях.

"На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському - все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямків", - написав Сирський, додавши, що підрозділам ЗСУ вдалося просунутися на Херсонському напрямку в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також, за його словами, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп'янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Нарощування військ РФ на Харківському напрямку

Крім того, Сирський повідомив про нарощування чисельності та перегрупування військ РФ на Харківському напрямку. На найзагрозливіших напрямках ЗСУ посилили артилерійськими та танковими підрозділами.

На Півночі України РФ продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Втім, головком запевнив, що ознак безпосередньої підготовки Росії до наступальних дій на Півночі немає.

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