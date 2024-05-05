РФ біля Часового Яру зосередила до 25 тисяч військових - ЗСУ

На Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках ситуація загострилася, повідомили в ОСУВ "Хортиця". Війська РФ наразі намагаються перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.

Російська Федерація у районі Часового Яру на Донеччині зосередила до 25 тисяч своїх військових. Про це у неділю, 5 травня, в ефірі національного телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" ЗСУ Назар Волошин.

"Якщо говорити про чисельність, то, наприклад, для Часовоярівського напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військовослужбовців", - сказав Волошин.

Також він додав, що найгарячішими у зоні дій ОСУВ "Хортиця" залишаються Авдіївський, Бахмутський, Новопавлівський напрямки, де за останній тиждень ситуація загострилася, тривають важкі бої, проте вона контрольована Силами оборони України.

Читайте також: Розвідка: РФ захопить Часів Яр і наступатиме на Харківщину і Сумщину

За його словами, війська РФ наразі намагаються перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши свої сили саме на цих декількох напрямках й створивши певну перевагу в силах та засобах.

"Ворог атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння - артилерію, танки, безпілотні літальні апарати різних типів", - сказав він.

Читайте також: Сирський: Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня

Також Волошин зазначив, що останніми днями війська РФ почали активно застосовувати авіацію для ракетно-бомбових ударів - як по позиціях ЗСУ, так і по цивільній інфраструктурі міст та селищ.

"Звичайно, ворог не змінив свою мету - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначив він.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", російська армія намагається використати "вікно можливостей" - поки Україна ще не отримала всю очікувану військову допомогу від західних партнерів.