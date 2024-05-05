РФ біля Часового Яру зосередила до 25 тисяч військових - ЗСУ

РФ біля Часового Яру зосередила до 25 тисяч військових - ЗСУ5 травня 2024 р.
Російська Федерація у районі Часового Яру на Донеччині зосередила до 25 тисяч своїх військових. Про це у неділю, 5 травня, в ефірі національного телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" ЗСУ Назар Волошин.
"Якщо говорити про чисельність, то, наприклад, для Часовоярівського напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військовослужбовців", - сказав Волошин.
Також він додав, що найгарячішими у зоні дій ОСУВ "Хортиця" залишаються Авдіївський, Бахмутський, Новопавлівський напрямки, де за останній тиждень ситуація загострилася, тривають важкі бої, проте вона контрольована Силами оборони України.
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За його словами, війська РФ наразі намагаються перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши свої сили саме на цих декількох напрямках й створивши певну перевагу в силах та засобах.
"Ворог атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння - артилерію, танки, безпілотні літальні апарати різних типів", - сказав він.
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Також Волошин зазначив, що останніми днями війська РФ почали активно застосовувати авіацію для ракетно-бомбових ударів - як по позиціях ЗСУ, так і по цивільній інфраструктурі міст та селищ.
"Звичайно, ворог не змінив свою мету - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначив він.
За словами речника ОСУВ "Хортиця", російська армія намагається використати "вікно можливостей" - поки Україна ще не отримала всю очікувану військову допомогу від західних партнерів.