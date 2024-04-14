Сирський: росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня

Головнокомандувач ЗСУ каже, що російські окупанти прагнуть прорвати українську оборону та відкрити собі шлях до Краматорської агломерації.

Вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у неділю, 14 квітня.

За його словами, війська РФ також зосереджують зусилля на прориві української оборони західніше Бахмута та виході до каналу Сіверський Донець - Донбас, щоб створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

"Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії, - написав він у Facebook.

Головком запевнив, що для зміцнення оборони та реагування на дії окупантів на цьому напрямку суттєво посилили бригади боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

При цьому він зазначив, що необхідно підвищити якість підготовки, зокрема морально-психологічної, й нарощувати кількість безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами.

"Продовжуємо проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів", - написав Сирський.

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УП: Після втрати позицій в "ДУК" почалися перевірки та переведення

Напередодні 67-ма окрема механізована бригада Сухопутних військ "Добровольчий український корпус "Правий сектор" (ДУК) заявила, що вище командування ЗСУ почало переводити в інші військові частини всіх її командирів і бійців, які "є її бойовим кістяком".

"На даний момент в бригаді працюють численні комісії. Вони складають списки бійців, котрі з першого дня існування військової частини здійснювали в її лавах захист України. На командирів підрозділів відкрито службові розслідування, не виключено, що відкриють кримінальні провадження за надуманими звинуваченнями в невиконанні бойових розпоряджень", - йдеться в повідомленні.

За даними "Української правди " (УП), перевірки та переведення почалися після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру.

"Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення. Ставлення до них нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції", - розповіло УП джерело.