Сирський: На східному фронті загострилась обстановка

Війська РФ активізували наступальні дії на східному фронті після президентських виборів в Росії, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. У цьому їм сприяє суха погода, яка дає змогу використовувати танки, додав він.

Російські війська активізували наступальні дії на східному фронті, обстановка там суттєво загострилася, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у дописі Telegram у суботу, 13 квітня. Він наголосив, що це відбувається після проведення у Росії президентський виборів.

"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП", - пише главком ЗСУ. Діям РФ при цьому сприяє тепла і суха погода, яка "зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості", наголосив Сирський.

Водночас РФ кидає в бій нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому добивається тактичних успіхів попри значні втрати, додав він.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що ухвалив рішення посилити найбільш проблемні ділянки засобами протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також туди перемістили додаткові резерви сил та засобів і поповнили запаси дронів та протитанкових ракет. "Знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї. Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи", - наголосив при цьому Сирський.

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Сирський: Необхідне підвищення якості підготовки військових, насамперед піхоти

За словами головкома ЗСУ, другою серйозною проблемою наразі є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння.

Вирішення цього питання Сирський поклав на командування Сухопутних військ.

Нагадаємо, що після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ в керівництві армії тривають кадрові перестановки. Зокрема напередодні генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив, що залишив посаду командувача оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. Ковальчук був командувачем ОК "Південь" з серпня 2021 року. За даними видання Hromadske, його перевели на посаду начальника Одеської військової академії. "Суспільне" помітило, що Академія повідомила про це в Facebook у п'ятницю, але згодом видалила допис.