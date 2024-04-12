Командувач ОК "Південь" повідомив, що залишив посаду

Генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив у п'ятницю, 12 квітня, що залишив посаду командувача оперативного командування (ОК) "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

"Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, якій вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів. Наші з вами зусилля стали прикладом того, що справжні герої нашої країни народжуються у найважчих часах", - зазначив Ковальчук.

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Він додав, що залишається "в єдиній армійській родині". "У вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість, - з цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив", - заявив він.

Ковальчук був командувачем ОК "Південь" з серпня 2021 року. За даними видання Hromadske, його перевели на посаду начальника Одеської військової академії. "Суспільне" помітило, що Академія повідомила про це в Facebook у п'ятницю, але згодом видалила допис.

Нагадаємо, що після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ в керівництві армії тривають кадрові перестановки.

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