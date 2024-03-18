Замість Ігната: Повітряні сили ЗСУ назвали нового речника

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив новим речником Повітряних сил Іллю Євлаша. На цій посаді він замінить Юрія Ігната.

Командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) оголосило призначення Іллі Євлаша своїм новим речником.

"Згідно з наказом Головнокомандувача ЗСУ (Олександра Сирського) начальником служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 18 березня.

Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю. Крім того, він очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" і був речником східного угруповання військ.

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Євлаш замінить Ігната

Днями стало відомо про звільнення Юрія Ігната з посади речника Повітряних сил, яку він обіймав з 2018 року.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, Ігнат "залишатиметься в складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку".

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