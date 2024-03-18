Замість Ігната: Повітряні сили ЗСУ назвали нового речника

Замість Ігната: Повітряні сили ЗСУ назвали нового речника18 березня 2024 р.
Командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) оголосило призначення Іллі Євлаша своїм новим речником.
"Згідно з наказом Головнокомандувача ЗСУ (Олександра Сирського) начальником служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 18 березня.
Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю. Крім того, він очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" і був речником східного угруповання військ.
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Євлаш замінить Ігната
Днями стало відомо про звільнення Юрія Ігната з посади речника Повітряних сил, яку він обіймав з 2018 року.
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, Ігнат "залишатиметься в складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку".
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