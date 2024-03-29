Сирський прокоментував заміну Залужного: Причини - вагомі

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський вперше прокоментував звільнення його попередника - Валерія Залужного.

"У військових є один обов'язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі", - сказав Сирський в інтерв'ю державній інформаційній агенції "Укрінформ", оприлюдненому в п'ятницю, 29 березня.

Сирський додав, що від початку повномасштабної війни Росії проти України "працював як одна команда пліч-о-пліч" з Залужним і побажав тому успіхів на "новій і дуже відповідальній посаді" - посла у Великобританії.

Сирський: Мобілізувати пів мільйона не потрібно

Під час інтерв'ю Сирського запитали, чи дійсно для підтримання боєздатності та забезпечення ротації на фронті необхідно мобілізувати ще 500 тисяч людей, як просило попереднє військове керівництво. Він відповів, що "після перегляду внутрішніх ресурсів і уточнення бойового складу ЗСУ ця цифра була суттєво зменшена".

За його словами, зараз переглядається чисельність певних частин, які не беруть участі в бойових діях, що дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. "Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи", - додав він.

Головнокомандувач також запевнив, що мобілізовані не потрапляють одразу на фронт, а прибувають до навчальних військових частин. "Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", - сказав Сирський.

Призначення Сирського: як це вплине на війну? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video