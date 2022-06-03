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Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Валерій Залужний
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Валерій Залужний", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
02.11.2023
2 листопада 2023 р.
Залужний: Старими методами та зброєю не перемогти у війні
02.11.2023
2 листопада 2023 р.
Залужний: Війна переходить у нову стадію, що буде вигідно РФ
26.10.2023
26 жовтня 2023 р.
Зеленський зібрав військовий кабінет щодо ситуації на фронті
20.10.2023
20 жовтня 2023 р.
Зеленський провів на Херсонщині нараду з військовими
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Докладно
Колонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни
Колонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни
Залужний розповів про помилки під час контрнаступу ЗСУ, загрозу позиційної війни та що потрібно для перемоги.
Конфлікти
02.11.2023
2 листопада 2023 р.
10:44 хв.
Eксперти про статтю Залужного: Захід запізно озброїв Україну
Eксперти про статтю Залужного: Захід запізно озброїв Україну
Війна перейшла у позиційну фазу, написав у Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. DW поговорила з експертами.
Конфлікти
02.11.2023
2 листопада 2023 р.
Битва за Авдіївку: "м'ясні штурми" військ РФ
Битва за Авдіївку: "м'ясні штурми" військ РФ
Попри значні втрати війська РФ продовжують наступ на Авдіївку. Це нині одні з найзапекліших боїв на всій лінії фронту.
Конфлікти
23.10.2023
23 жовтня 2023 р.
03:02 хв.
ATACMS в Україні: на що здатні далекобійні ракети США
ATACMS в Україні: на що здатні далекобійні ракети США
Україна отримала і вже використала американські далекобійні ракети ATACMS. Як ця зброя може вплинути на бойові дії?
Конфлікти
18.10.2023
18 жовтня 2023 р.
05:46 хв.
ATACMS: ЗСУ вперше застосували далекобійні ракети США
ATACMS: ЗСУ вперше застосували далекобійні ракети США
Україна вперше застосувала американські ATACMS для запуску по російських позиціях на окупованих територіях.
Конфлікти
18.10.2023
18 жовтня 2023 р.
01:17 хв.
Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу
Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу
Західні ЗМІ називають це одним із основних викликів для української армії.
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19.07.2023
19 липня 2023 р.
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