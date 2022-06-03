  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Валерій Залужний

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Валерій Залужний", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

Пропустити розділ Новини

Новини

2 листопада 2023 р.

Залужний: Старими методами та зброєю не перемогти у війні

2 листопада 2023 р.

Залужний: Війна переходить у нову стадію, що буде вигідно РФ

26 жовтня 2023 р.

Зеленський зібрав військовий кабінет щодо ситуації на фронті

20 жовтня 2023 р.

Зеленський провів на Херсонщині нараду з військовими

Пропустити розділ Докладно

Докладно

external

Колонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни

Колонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни

Залужний розповів про помилки під час контрнаступу ЗСУ, загрозу позиційної війни та що потрібно для перемоги.
Конфлікти2 листопада 2023 р.10:44 хв.
Український військовий на фронті поблизу Авдіївки

Eксперти про статтю Залужного: Захід запізно озброїв Україну

Eксперти про статтю Залужного: Захід запізно озброїв Україну

Війна перейшла у позиційну фазу, написав у Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. DW поговорила з експертами.
Конфлікти2 листопада 2023 р.
external

Битва за Авдіївку: "м'ясні штурми" військ РФ

Битва за Авдіївку: "м'ясні штурми" військ РФ

Попри значні втрати війська РФ продовжують наступ на Авдіївку. Це нині одні з найзапекліших боїв на всій лінії фронту.
Конфлікти23 жовтня 2023 р.03:02 хв.
external

ATACMS в Україні: на що здатні далекобійні ракети США

ATACMS в Україні: на що здатні далекобійні ракети США

Україна отримала і вже використала американські далекобійні ракети ATACMS. Як ця зброя може вплинути на бойові дії?
Конфлікти18 жовтня 2023 р.05:46 хв.
external

ATACMS: ЗСУ вперше застосували далекобійні ракети США

ATACMS: ЗСУ вперше застосували далекобійні ракети США

Україна вперше застосувала американські ATACMS для запуску по російських позиціях на окупованих територіях.
Конфлікти18 жовтня 2023 р.01:17 хв.
Замінована територія у Херсонській області

Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

Західні ЗМІ називають це одним із основних викликів для української армії.
Конфлікти19 липня 2023 р.
Показати більше
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

На в'їзді в Бахмут, грудень 2022 року

Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оцінив рівень руйнувань у Бахмуті.
Конфлікти5 січня 2023 р.
external

Ракетний обстріл України - помста за Керченський міст?

Армія РФ продовжує руйнувати житлові будинки в Україні, оскільки на полі бою Росія не може дати відсічі ЗСУ - експерти.
Конфлікти10 жовтня 2022 р.07:21 хв.
external

Сергій Притула про 100 днів війни, Зеленського і Залужного

Приутла розповів, чи готові ЗСУ відвоювати південь, що думає про Зеленського і про своє майбутнє в політиці.
Політика3 червня 2022 р.27:39 хв.