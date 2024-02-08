Позивний Барс: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 лютого, звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) та призначив замість нього генерал-полковника Олександра Сирського, який до цього був командувачем Сухопутних військ. "Він має успішний досвід захисту - провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу - Харківської визвольної операції", - мотивував це рішення президент у своєму зверненні.

Призначення не стало сенсацією: останніми тижнями після появи в пресі повідомлень про можливе кадрове оновлення в Генштабі ЗСУ, що згодом підтвердив і президент в інтерв'ю Rai1, оглядачі називали Сирського серед найбільш вірогідних кандидатів на зміну.

Натомість серед пересічних українців прізвище Сирського відоме дещо менше, ніж в експертному середовищі. Зокрема, згідно з грудневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Сирський замикав трійку військових воєначальників з високою довірою населення.

За цим опитуванням, серед загалом усіх респондентів 92 відсотки висловили довіру Залужному, 60 відсотків - голові головного управління розвідки міністерства оборони України Кирилу Буданову, 33 відсотки - Сирському. Разом з тим, майже половина опитаних українців (48 відсотків) не знали, хто такий Сирський.

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Досвід служби в радянській армії

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у Володимирській області Росії. В Україні він проживає з 1980-х років. На відміну від генерала Залужного, який не має досвіду служби в радянській армії, Сирський навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі. Його однокурсники згодом стали командирами в армії РФ. Після випуску в 1986 році він ще п'ять років прослужив у мотострілецьких військах радянської армії. Деякі військові аналітики, зазначає інформагенція Reuters, вважають, що його підходи відображають ієрархічну радянську підготовку.

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в окопах біля Києва, 29 березня 2022 року Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Саме за цей факт біографії, як пише The Washington Post, серед рядових військових Сирського недолюблюють, вважаючи його командиром радянського зразка.

Сам же Сирський в одному з інтерв'ю, навпаки, підкреслював, що в ЗСУ панують зовсім інші, в порівнянні зі сучасною російською армією, порядки, де життя солдата є найвищою цінністю. "Ми бачимо, що люди для них гарматне м'ясо. Це точно не головна цінність російської армії. У нас же абсолютно інший підхід. Для нас люди - це перша цінність. І не забувати війська. Треба туди їздити, треба спілкуватися, зустрічатися з командирами, військовослужбовцями, сержантами, солдатами. Тоді ти можеш зрозуміти, що там відбувається, чим живуть люди, які у них проблеми", - сказав Сирський у грудні 2022 року в ефірі українського телеканалу 1+1.

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Олександр Сирський - кар'єрний військовий

Олександр Сирський - кар'єрний військовий. Починаючи від ранніх 1990-х, він пройшов усіма командними щаблями - від командира взводу. З початком бойових дій на Донбасі навесні 2014 року Сирського було призначено начальником штабу АТО.

Вихід з Дебальцевого, лютий 2015 року Фото: Reuters/G. Garanich

Найчастіше його ім'я згадували у зв'язку з координацією виходу українських військових з оточеного російськими силами Дебальцевого у 2015-му році, де українська армія зазнала великих втрат. Сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з міста. Сирський отримав тоді орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня й службове підвищення, а позивний "Барс" також закріпився за військовим. Наступним серйозним підвищенням у кар'єрі Сирського стало призначення командувачем Сухопутних військ ЗСУ в 2019 році.

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Сирський керував обороною Києва і контрнаступом на сході й півдні

Свої наймасштабніші операції Сирський здійснив у 2022-му році, відразу ж з початком повномасштабного вторгнення Росії. Він був одним з головних керівників операції із оборони української столиці - Києва. За його дорученням, зокрема, була розгорнута дворівнева оборона столиці, підірвані мости і дамба в області.

Цей комплекс заходів, за висновками багатьох військових оглядачів, суттєво ускладнив просування російської армії. Зазнавши серйозного удару, російські сили змушені були відступити.

Міцна українська оборона й ефективний опір змусили навіть багатьох скептиків, які вважали, що Україна не протримається і кількох тижнів, визнати, що вони недооцінювали потенціал ЗСУ та готовності українців до опору. У квітні 2022-го Сирський був нагороджений званням Герой України - найвищою державною нагородою.

ЗСУ провели блискавичну операцію з деокупації Херсона у листопаді 2022 року Фото: AP/dpa/picture alliance

У 2022-му Сирський виступав на провідних ролях і в низці інших операцій: це, зокрема, контрнаступи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, у ході яких Україна домоглася блискавичного прориву і звільнення своїх територій.

Восени 2022 року і навесні 2023-го Сирський керував обороною Соледару та Бахмуту, звідки ЗСУ, зрештою, відступили. Деякі військові аналітики сумнівалися, чи варта була боротьба за зруйноване місто такої кількості загиблих і поранених. Сирський відповідав, що впевнена оборона Бахмуту завдала шкоди військовим потугам Росії, послабивши групу найманців "ПВК Вагнер".

Бої за Бахмут прозвали "м'ясорубкою" за незлічену кількість жертв, квітень 2023 року Фото: Libkos/AP Photo

Пояснюючи у липні 2023-го в інтерв'ю BBC, чому ЗСУ не вдалося повторити блискавичних успіхів попередніх наступів, Сирський визнав труднощі й пояснив, що "місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів. Тому всі просування справді йдуть не так швидко, як би нам хотілося".

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Ставка на оборону?

Військові оглядачі, коментуючи призначення Сирського, зазначають, що у нього складалися загалом кращі, ніж у його попередника на посаді, відносини за лінією "Генштаб - політичне керівництво".

Новий головком - командний гравець? На фото: Сирський (л) і Зеленський 14 вересня 2022 року в деокупованому Ізюмі на Харківщині Фото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS/picture alliance

Водночас деякі експерти вважають, що за цим призначенням стоїть радше політичний, ніж військовий резон.

Так, британський військовий аналітик Майкл Кларк в ефірі Times Radio припустив, що зміна керівництва Генштабу ЗСУ "не матиме великого впливу на сам хід війни, адже Сирський командував сухопутними військами. Тож тут забезпечується наступність - саме Сирський керував наступом на Харківщині та Херсонщині", - нагадав Кларк і додав, що генералів часто змінюють під час війни з різних причин. "Враховуючи зараз ситуацію в Україні з військової точки зору і високу вірогідність втрати Авдіївки, заміна одного генерала на іншого має пояснення - таким чином можна посприяти зміні тактики", - сказав він.

Змін у тактиці ЗСУ під новим керівництвом не виключає і військовий експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange). В ефірі ZDF він припустив, що під керівництвом Олександра Сирського ставку упродовж цього року буде зроблено на надійну оборону. "Гадаю, що Сирський є людиною, яка дуже добре знає російські збройні сили, і я так розумію, що в ситуації, у якій зараз перебуває Україна на сході, важливо мати когось, хто розуміється на обороні", - сказав Ланґе і додав, що зараз ЗСУ не в стані проводити складних наступальних операцій, мусять оборонятися, маючи при цьому обмежені ресурси. А Сирський має великий бойовий досвід на сході України. "Це може бути однією з причин, чому він зараз став головнокомандувачем", - підсумовує експерт.