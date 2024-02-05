Генерал Бундесверу: Україні необхідна мобілізація

Щоб поповнити втрати і відновити підрозділи Україні доведеться мобілізувати більше людей, переконаний Крістіан Фройдінґ.

Глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) вважає, що Україні доведеться посилювати мобілізацію, повідомляє у понеділок, 5 лютого, агенція dpa.

"Україні, безсумнівно, доведеться мобілізувати більше солдатів - хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо бачити", - сказав Фройдінґ в коментарі медіа-організації Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Він також звернув увагу на необхідність відновлення підрозділів, деякі з яких перебувають на фронті вже майже два роки.

Фройдінґ: Україні потрібна єдність

При цьому генерал генерал критично оцінив повідомлення про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, зауваживши, що "ми не можемо зазирнути за лаштунки".

"Але, звичайно, ми спостерігаємо за цими дискусіями між військовим і політичним керівництвом. І, звичайно, ми сподіваємося, що Україна збереже єдність, яка зробила її сильною в захисті своєї країни в останні місяці і роки", - наголосив Крістіан Фройдінґ.

Він додав, що така дискусія є ознакою демократичної держави, але в довгостроковій перспективі вона "не сприяє оборонним зусиллям".

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Обговорення відставки Залужного

Минулого тижня в Україні активізувалися розмови про ймовірне звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ. За даними ЗМІ, розмова між Залужним і Зеленським з цього питання відбулася 29 січня. Згодом західні медіа повідомили, що Україна поінформувала США про плани змінити головкома.

Серед причин ймовірної відставки Залужного називають розбіжності у поглядах із Зеленським щодо подальшої стратегії ведення війни, а також з питань необхідності додаткової мобілізації.

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