Залужний назвав основні пріоритети для України на 2024 рік

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті для CNN назвав три основних напрямки, на яких має зосередити основні зусилля Україна разом із союзниками у 2024 році.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний назвав три основних напрямки, на яких має зосередити основні зусилля Україна разом із союзниками у 2024 році. Про це йдеться у його статті для CNN, опублікованій у четвер, 1 лютого.

"У 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках. Це створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами. Запровадження нової філософії навчання та ведення війни, яка враховує обмеження щодо ресурсів і способи їх використання. І якомога швидке освоєння нових бойових можливостей", - зазначив він.

Важливість безпілотників

Головнокомандувач вказує, що центральним рушієм війни проти Росії є розробка систем безпілотної зброї, сфера застосування яких "стає дедалі ширшою".

"Важливо те, що саме ці безпілотні системи, як-от безпілотники, разом з іншими видами передової зброї є найкращим способом для України уникнути втягнення в позиційну війну, де ми не маємо переваги", - зазначив Залужний.

При цьому він додає, що володіння такими технологіями є ключовим, але не єдиним фактором, що впливає на поточну стратегію, адже Україна також стикнулася "зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників та власною політичною напругою".

"Запаси ракет, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальну нестачу порохових зарядів", - пише Залужний.

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У своїй статті він визнає "суттєву перевагу ворога в мобілізації людських ресурсів", а паралельно з цим вказує на "нездатність державних інституцій в Україні покращити чисельність збройних сил без застосування непопулярних заходів". Також Залужний зазначає, що недосконалість нормативно-правової бази в Україні та "часткова монополізація ВПК" посилює залежність від союзників щодо поставок озброєння.

"Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним - але в інтересах перемоги ми повинні постійно знаходити нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом. Можливо, пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом (відносно) дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних транспортних засобів та інших технологічних засобів", - пише він.

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Нова філософія ведення війни

За словами Залужного, новітні системи та озброєння дозволяють командирам "стежити за ситуацією на полі бою в режимі реального часу, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов", а також надають розвідувальні дані в режимі реального часу. Це дозволяє коригувати вогонь цілодобово та без пауз, а також допомагає наносити високоточні удари по ворожих цілях як на передовій, так і глибоко в тилу.

"Це означає не що інше, як повне перепланування операцій на полі бою і відмову від застарілого стереотипного мислення. Нові операції можуть включати створення цифрового поля, радіоелектронний контроль середовища або комбіновану операцію з використанням атакуючих дронів і кіберактивів", - пише він.

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Головнокомандувач ЗСУ наголошує, що такі операції "будуть скоординовані та проводитимуться за єдиною концепцією та планом". Також він зазначає, що ціллю таких операцій будуть не виключно бойові дії, а й зменшення економічних можливостей противника, "ізоляція або виснаження його". Також ці атаки можуть переслідувати й психологічні цілі.

При цьому він визнає, що новітні технології дозволяють дистанційно керувати безпосередньо бойовими діями на фронті, зменшувати рівень людських втрат та залежність від важкої техніки під час виконання бойових завдань. А також надають можливість "нанесення раптових масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури та вузлам зв'язку без розгортання дорогих ракет чи пілотованих літальних апаратів".

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П’ять місяців на технологічне переозброєння

Головнокомандувач стверджує, що подальші переваги застосування новітніх методів ведення війни "стануть очевидними з часом, хоча, звичайно, ворог весь час шукатиме способи захиститися від таких операцій і перехопити або повернути ініціативу". Зважаючи на це він вказує на необхідність постійного вдосконалення систем захисту від нових технологій, які використовує противник.

"Виклик для наших збройних сил не можна недооцінювати. Це створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння. Враховуючи все на даний момент, ми вважаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців. Наші партнери дотримуються такої ж думки", - наголосив Залужний.

За його словами, цей час буде витрачено на "створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики та розробку доктринальної основи".