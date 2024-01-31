Західні ЗМІ розповіли деталі про спроби звільнення Залужного

Західні видання написали, що президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися 29 січня, але рішення про звільнення ухвалене не було.

Президент України Володимир Зеленський мав намір звільнити головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного 29 січня, але відклав це рішення через витік даних про відставку, написало 30 січня американське видання The New York Times (NYT) з посиланням на колишнього високопоставленого українського чиновника.

За словами співрозмовника видання, тепер процес звільнення Залужного від посади уповільнюють.

Депутат українського парламенту, знайомий з планами українського керівництва, підтвердив цю інформацію, додавши, що Зеленський і Залужний зустрілися ввечері 29 січня, але жодного рішення не ухвалили - однією з перешкод, за його словами, стала відсутність кандидатури для негайної заміни Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також: Залужний вийшов би в другий тур з Зеленським - закрита соціологія

Кандидатури на заміну Залужного

Британське видання The Economist написало, що для заміни Залужного розглядали кандидатури командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського і керівника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони Кирила Буданова.

Як ідеться в матеріалі, ввечері 29 січня Зеленський повідомив Залужному на зустрічі, що звільняє його і запропонував йому іншу посаду - секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, але той відмовився.

Читайте також: Більшість українців були би проти звільнення Залужного - опитування

Відмова Залужного від інших посад

Ввечері 29 січня українські ЗМІ та політики почали повідомляти про звільнення Залужного. Йому нібито пропонували очолити РНБО або стати послом в одній з європейських країн, але він відмовився.

Керівництво України спростувало інформацію про звільнення Залужного. "Шановні журналісти, відразу відповідаємо всім: ні, це неправда", - заявило міноборони в Telegram, не уточнивши, про що саме йдеться. Прессекретар президента Сергій Никифоров пізніше виступив з більш конкретною заявою: "Точно ні. Президент не звільняв головкома". Указу про звільнення Залужного на сайті президента немає.

Читайте також: Спростоване звільнення Залужного: що це було насправді та навіщо