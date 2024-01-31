Валерій Залужний: культовий генерал та суперник Зеленського?

Президент Володимир Зеленський нібито запропонував піти у відставку найпопулярнішому генералу української армії - головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) Валерію Залужному. Той начебто відмовився. Про причини відставки інформації немає, формального указу також. Так загалом можна підсумувати повідомлення українських ЗМІ з посиланнями на анонімні джерела, які сколихнули Україну у понеділок, 29 січня. В офісі Зеленського відставку не підтвердили, ситуація повисла в повітрі. У соцмережах прокотилася хвиля солідарності із Залужним, але вуличних протестів того дня не було.

З одного боку, новина про можливу відставку генерала номер один в Україні, яка чинить опір російському вторгненню, стала подвійною сенсацією - сама по собі й з урахуванням непрозорої та суперечливої комунікації керівництва. З іншого - мало кого здивувала.

Тріщини у відносинах Зеленського та Залужного

Припущення про тріщини у відносинах президента та головнокомандувача вперше з'явилися вже в перші місяці після відкритого вторгнення Росії - ще навесні 2022 року. Влітку того року вони зазвучали з новою силою. Приводом тоді нібито були політичні ревнощі президента чи його оточення - точно ніхто не знає - до популярного генерала. Тоді Зеленський розвіяв сумніви, серед іншого опублікувавши спільне фото із Залужним.

Чутки надовго вщухли, але в листопаді 2023 року розбіжності різко стали публічними. Тоді Залужний в інтерв'ю та статті для британського журналу Economist заявив про перехід до позиційної війни та визнав невдачу контрнаступу ЗСУ. Зеленський частково спростував його слова, заявивши, що патової ситуації на фронті немає.

Конфлікт ставав дедалі очевиднішим. Президент змінював вищих офіцерів, не погоджуючи з головнокомандувачем, та спілкувався з генералами в обхід Залужного. Головком критикував рішення президента про зміну всіх військкомів з метою боротьби з корупцією під час мобілізації. Він також дистанціювався від озвученої президентом нібито запрошеної військовими цифри мобілізації - пів мільйона. На пресконференції за підсумками року Зеленський сказав, що має "робочі" відносини із Залужним, і дав зрозуміти, що йому не подобаються заяви головкому.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний, липень 2022 року Фото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Що змусило Зеленського саме зараз запропонувати Залужному відставку - питання відкрите. Депутат Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла наприкінці листопада відкрито вимагала відставки Залужного, звинувативши його у відсутності плану ведення війни на 2024 рік. А серед резонансних подій останніх днів, на тлі яких з'явилися повідомлення про нібито відставку Залужного, - новий закон про мобілізацію, перший проєкт якого викликав суперечки в суспільстві та був переглянутий.

Також нещодавно сталася катастрофа російського військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області. Росія стверджує, що він перевозив десятки українських військовополонених для обміну та був збитий ЗСУ. Президент Зеленський виступив за міжнародне розслідування катастрофи.

Що відомо про генерала Залужного?

50-річний Валерій Залужний - виходець із родини військових. Він народився у місті Новоград-Волинський Житомирської області, яке вже після російського вторгнення було перейменовано на Звягель.

Залужний багато в чому - нетиповий військовий начальник. Він став першим головкомом ЗСУ, який не навчався у радянських військових вишах, а закінчував українські, серед яких - Одеський інститут сухопутних військ. Після 2014 року він дослужився до заступника командувача угруповання на Донбасі, а 2021 року Зеленський запропонував йому очолити ЗСУ. Сам Залужний говорив, що це стало для нього несподіванкою, і наголошував, що вони мають хороші стосунки.

Валерій Залужний після призначення головнокомандувачем ЗСУ, жовтень 2021 року Фото: Gleb Garanich/AP/picture alliance

Генерал із рекордним рівнем довіри

Після масштабного російського вторгнення Залужний швидко став символом успішного українського спротиву. Рівень довіри до нього як голови ЗСУ вищий, ніж у Зеленського, чий пік популярності, схоже, пройдено. Опитування у грудні 2023 року показали, що Залужному довіряють від 88 до 94 відсотків українців. Три чверті тоді виступили проти його відставки. Рівень підтримки Зеленського коливається від 62 до 77 відсотків.

Образ Залужного малюють на стінах, про нього складають пісні, його фото друкують на футболках. В одному з інтерв'ю головком ЗСУ зізнався, що у дитинстві хотів стати коміком. У цьому деякі бачать його схожість із колишнім професійним актором Зеленським. Схильність до гумору проявляється у манері спілкування - Залужний, за словами його оточення, любить жартувати. Гумор проявляється і в манері одягатися. На формі в генерала іноді видно шеврон "Малюк Йода" - персонажа одного з серіалів "Зоряних воєн". В одному з інтерв'ю він розповів, що любить слухати музику у стилі диско 1980-х та німецький "Rammstein".

Шеврон "Малюк Йода" на формі Залужного, червень 2023 року Фото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

Не дуже публічна людина

Залужний не дуже публічна людина, він рідко дає інтерв'ю, переважно - західним ЗМІ. Але й назвати головкома закритим не можна. До російського вторгнення він активно поводився в соцмережах, публікував фото своєї сім'ї, що незвично для генерала. Коли вже після вторгнення його обліковий запис у Instagram з фото дітей був зламаний імовірно російськими хакерами, Залужний відреагував жорстко, написавши на адресу російських військових: "Ми вб'ємо їх усіх".

Відомий випадок, коли Залужний став весільним генералом - у буквальному сенсі. У травні 2023 року військовослужбовець ЗСУ Максим Алексєєв опублікував фото зі свого весілля, на якому був присутній головком. Залужний охоче фотографується зі знаменитостями, наприклад, із фехтувальницею Ольгою Харлан чи письменником Сергієм Жаданом.

Західні партнери України визнають його військовий талант, Залужний був на обкладинці американського журналу TIME. Але в контактах із Вашингтоном від нього було чути не лише слова подяки. Коли восени 2022 року на той момент голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі запропонував Україні подумати про переговори з Росією, Залужний публічно відповів, що ЗСУ на це не піде. Преса писала, що на початку українського контрнаступу влітку 2023 року він був недоступний для контактів із військовими у США.

Портрет Залужного на стіні в Бахмуті, грудень 2022 року Фото: Andriy Andriyenko/AP/dpa/picture alliance

Чи хоче Залужний стати президентом?

У статті для Economist Залужний самокритично визнав помилку - рідкісний випадок для керівництва України. Він сказав, що здивувався тому, що великі втрати Росії не зупинили війну.

У самій Україні Залужний хоч і має культовий статус, але мав і невдачі. Досі триває розслідування обставин швидкої окупації Росією українського півдня. Як так вийшло, що у лютому 2022 року в Херсонській та Запорізькій областях ЗСУ не змогли стримати наступ РФ із Криму, хоча його можна було там чекати? ЗМІ писали, що слідство розмовляло про це, зокрема, і з Залужним.

Чи хоче Залужний стати президентом? Є припущення, що нібито саме приховані амбіції на крісло глави держави стали головною причиною розбіжностей із Зеленським, котрий побачив у головкомі потенційного політичного конкурента. Залужний ніколи не демонстрував публічно політичних амбіцій. Але якби він їх виявив, то, якщо вірити опитуванням, міг би розраховувати на підтримку чималої частини українського суспільства.