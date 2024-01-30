Спростоване звільнення Залужного: що це було насправді

Інформація про те, що президент України Володимир Зеленський начебто звільнив головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, ввечері понеділка, 29 січня, миттю поширилося соцмережами та ЗМІ. Її одразу ж почали підтверджувати окремі журналісти та політики з різних таборів.

Український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав: "Президент України призначив замість Валерія Залужного - Кирила Буданова", - йдеться в повідомленні. А народний депутат від опозиційної "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що він також отримав інформацію про звільнення Валерія Залужного і що головнокомандувачу ЗСУ нібито запропонували посаду посла в одну з європейських країн, але той відмовився. Повідомлення про начебто звільнення Залужного поширила також колега Гончаренка по фракції Вікторія Сюмар, колишній нардеп Борислав Береза та інші.

Повідомлення про звільнення Залужного спростували

Багатьох ця інформація застала зненацька, адже ще вдень понеділка Зеленський та Залужний вперше за довгий час разом з'явилися публічно на Аскольдовій могилі в Києві для вшанування пам'яті Героїв Крут. Зрештою міністерство оборони України досить швидко, але дивно відреагувало, написавши у своєму Telegram-каналі повідомлення зі зверненням до всіх журналістів: "Ні, це не правда". Пізніше Офіс президента також заперечив відставку Залужного. "Немає предмета розмови, не було звільнення, я більше нічого сказати не можу", - заявив речник глави держави Сергій Никифоров у коментарі Суспільному.

Наступного дня - у вівторок, 30 січня, - сам Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook виставив спільне фото з начальником Генштабу Сергієм Шапталою. Селфі, де обидва сидять у світшотах з написом "Army Ukraine", ніяк не підписано його. Під цим фото дописувачі поставили понад 22 тисяч лайкі та залишили сотні коментарів з підтримкою та подякою генералу.

Залужному таки пропонували піти з посади головкома ЗСУ?

Тим часом видання ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента та оточенні Залужного повідомило, що під час особистої зустрічі з Залужним Зеленський начебто дійсно запропонував головнокомандувачу ЗСУ піти у відставку. "Так, така пропозиція була. Зі свого боку, Залужний відповів, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати", - цитує видання свої джерела. За цими даними, Залужний не писав та не збирається писати заяву про відставку. За процедурою, для зняття головнокомандувача ЗСУ з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова.

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Крім того, за інформацією ZN.UA, Залужний не отримав пропозиції щодо іншої важливої посади. "Нічого адекватного чи суттєвого Залужному не запропонували. Мова йшла лише про статус помічника чи радника", - наводить медіа слова свого джерела.

Напружені стосунки між Зеленським і Залужним - не новина

Утім, наявність протиріч між президентом та головнокомандувачем ЗСУ в Україні та за її межами обговорюють вже давно. Про ймовірний конфлікт між Залужним та Офісом президента низка ЗМІ, зокрема "Українська правда" та деякі західні видання, повідомляли ще минулого року. Тоді вони пророкували зняття Залужного з посади, адже начебто Банкову стривожив високий політичний рейтинг Залужного. Мовляв, українці ототожнюють армію не з верховним головнокомандувачем Зеленським, а з генералом Залужним. Натомість, за твердженням журналістів, Валерія Залужного непокоїть зміна керівного складу ЗСУ без його відома та стратегічні розбіжності щодо ведення бойових дій. Зазнала критики з Офісу президента і стаття Залужного, поширена журналом The Economist на початку листопада. У ній він зазначив, що на фронті склалася патова ситуація і обом сторонам зараз не вистачає сил, щоб узяти гору над противником, а тому Україні для того, щоб вийти з цього глухого кута, потрібен якийсь технологічний ривок.

Утім, тоді і президент, і головком ЗСУ всіляко заперечували розбіжності та запевняли, що військове та політичне керівництво України - одна команда. Тим не менш, у грудні минулого року на сайті президента було зареєстровано петицію з вимогою до політиків не втручатися у справи військових. "Постійні нападки на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного з боку політиків підривають довіру до військового керівництва не тільки населення України, але і в середині самих ЗСУ", - йдеться в петиції, яка зібрала більше 28 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч. Однак президент її поки так не розглянув.

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Тестування суспільної думки чи репетиція звільнення Залужного?

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесеснко вважає, що "історія з відставкою Залужного", яка не підтвердилася, є невдалою репетицією реальної відставки генерала, яка може відбутися незабаром. "З дуже високою ймовірністю це не остання така спроба. Можливо, це відбудеться, коли знайдеться "наступник", який погодиться замінити Залужного на посаді командувача ЗСУ. Тобто відставка Залужного - це лише питання часу і обставин", - написав Фесенко на своїй сторінці у Facebook. Несприятливими для Залужного обставинами політолог назвав ситуацію на фронті, "яка навряд буде поліпшуватися, активність Залужного в соцмережах і, особливо, політична активність та "балакучість" його оточення".

Політолог Ігор Рейтерович з Київського національного університету імені Тараса Шевченка вважає, що відбувся контрольований злив інформації про ймовірну відставку Залужного, аби протестувати суспільну думку щодо реального звільнення головнокомандувача ЗСУ. Він не виключає, що суспільна реакція, непублічна позиція міжнародних партнерів стримала президента від звільнення Залужного. "Офіс президента, ймовірно, поки вирішив призупинити цю історію зі звільненням Залужного, їм навряд чи сподобалося (те, як відреагували на повідомлення в суспільстві. - Ред.). Бо всі це обговорюють у магазинах, на вулицях, у соцмережах, і не було жодного позитивного відгуку і коментаря на таку дію. Всі категорично проти, у всіх виникає запитання: а які підстави для звільнення? Аргументів у Офісу президента поки не знайшлося", - сказав DW Рейтерович.

Натомість колишній головний військовий прокурор України Віктор Чумак вважає, що відповідальність за наслідки прийняття військово-політичних рішень і за результати війни лежить виключно на президентові. Чумак припускає, що у Зеленського є своє бачення розвитку ситуації, зокрема це стосується і кадрів. "Суспільна думка" не дала змоги йому це зробити. Ми всі розумні, а відповідати йому. Чи піде це на користь чи на шкоду інтересам країни, покаже історія", - написав Віктор Чумак у Facebook.

Результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у грудні минулого року, свідчать, що переважна більшість українців - 72 відсотки - негативно поставилися би до можливої відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.