В МО спростували повідомлення про відставку Залужного

Низка українськи ЗМІ та політичних діячів повідомили про ймовірну відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В міноборони це спростували, відповідного указу на сайті ОПУ наразі немає.

Низка українських ЗМІ та політичних діячів з посиланням на власні джерела увечері у понеділок, 29 січня, повідомили про ймовірну відстаку Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Втім, цю інформацію вже спостували в міністерстві оборони Україн та заперечив речник президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна" про ймовірне звільнення Залужного повідомила з посиланням на дані джерела, близького до військово-політичного керівництва країни. "За його даними, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським. Агентство не має офіційного підтвердження цієї інформації", - йдеться у дописі.

Також інформацію про ймовірне звільнення Залужного поширив, зокрема, і народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. "Залужному оголосили про відставку, але указу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Він - відмовився", - написав політик у Telegram.

В МО і у Зеленського спростували

Міністерство оборони таку інформацію спростовує. "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда", - йдеться в повідомленні в Telegram-канаді відомства. Найімовірніше, що ця публікація стосується саме інформації про нібито звільнення Залужного.

Згодом видання "Українська правда" і Hromadske опублікували коментар речника Зеленського Сергія Никифорова, в якому він заявив, що президент України не звільняв Залужного. "На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів: "Точно ні. Президент не звільняв головкома", - цитує "УП" Никифорова.

На момент публікації новини на сайті Офісу президента України не було і відповідного указу щодо Залужного, а у традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський не згадував головкома і не коментував питання його ймовірної відставки.

Зазначимо, що 29 січня в Україні - День пам’яті Героїв Крут. Зранку президент Зеленський вшанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежність під час Української революції 1917–1921 років, Революції Гідності та російсько-української війни.

На Аскольдовій могилі у Києві він поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут, у церемонії взям участь і Валерій Залужний. До вшанування, зокрема, долучилися і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, голова Служби безпеки Василь Малюк, начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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